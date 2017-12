« Adam Russo appartient à l’élite des gardiens de la Ligue », a dit l'entraîneur du Cool Fm

Lorsqu’on a demandé à l’entraîneur du Cool Fm, Mario Roy, de parler de son homme masqué, il n’avait que des éloges à l’égard d’Adam Russo.

Le portier s’est retrouvé devant la cage des siens pour les deux rencontres de la fin de semaine alors que le Cool Fm a vaincu les Draveurs de Trois-Rivières 8 à 4 vendredi (15 décembre), mais aussi la meilleure équipe du circuit, le Marquis de Jonquière, 5 à 0 le lendemain.

« Il appartient à l’élite des gardiens de la Ligue », a dit sans détour Roy.

Au premier duel, Russo a fait face à 33 tirs et lors de la partie suivante, 37.

« Adam est une pièce maitresse de notre équipe et on doit bien le protéger. C’est ce que nous avons fait en fin de semaine. »

À la suite de ses deux victoires, le Cool Fm a porté à quatre sa série victorieuse et n’a pas connu la défaite depuis un mois, soit le 18 novembre. Or, la formation de la Beauce est toujours au cinquième et avant-dernier échelon de la Ligue avec une récolte de 17 points (7-11-3), a égalité avec le 3L de Rivière-du-Loup (8-10-0).

Le Cool Fm sera en action vendredi (22 décembre) à 20 h à Sorel-Tracy pour affronter les Éperviers. Le lendemain, la troupe de Mario Roy recevra les Draveurs de Trois-Rivières à 20 h.