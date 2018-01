LNAH : le Cool FM de Saint-Georges commence l’année du bon pied

Le Cool FM de Saint-Georges, équipe de la Ligue de hockey nord-américaine (LNAH), a disputé son premier match de l’année 2018 vendredi soir dernier, le 5 janvier, contre les

Draveurs de Trois-Rivières à domicile. Le match, qui a eu lieu au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges, s'est soldé au compte de 5 à 3 pour les locaux.

C'est d'abord le joueur Sasha Pokulok qui, après 7 minutes et 49 secondes de jeu, a ouvert la marque pour le Cool FM, assisté du numéro 13 Martin Gascon. Les Draveurs ont ensuite immédiatement répliqué et ont égalisé la marque par l’entremise de leur joueur Pierrick Martel, aidé de Francis Desrosiers et de Benjamin Rubin.

Mathieu Guertin de Trois-Rivières a creusé l'écart en comptant un but, le deuxième de la rencontre pour son équipe, lors de la deuxième demie. Avec deux minutes à faire avant la fin de la période, Martin Gascon de Saint-Georges a compté le second filet pour le Cool FM, portant ainsi la marque à 2-2.

En deuxième période, c'est Toby Lafrance du Cool FM qui a marqué le seul but, à 11 minutes et 28 secondes de jeu. Il a été aidé de ses coéquipiers François Ouimet et Patrick Lapostolle. Le second tiers s'est terminé avec un pointage de 3 à 2 pour Saint-Georges.

La troisième et dernière période fut la période décisive de ce match. Keven Cloutier et Éric Bertrand du Cool FM ont tour à tour compté un but. Jonathan Bellemare des Draveurs a tenté d'améliorer le sort de sa formation en comptant un but, mais en vain. La partie s'est enfin soldée au compte de 5 à 3 pour les joueurs beaucerons.

Précisons que Saint-Georges a effectué 43 lancers durant ce match, soit 10 en première période, 17 en deuxième et 16 en troisième, alors que Trois-Rivières en a effectué 42, soit 16 au premier tiers, 13 au second et 13 au dernier tiers de la partie.

Les trois étoiles du match ont été décernées à David Poulin du Cool FM (2 passes), Martin Gascon du Cool FM (un but et une passe) et Mathieu Guertin des Draveurs (un but et une passe).

Rappelons que le Cool FM de Saint-Georges affrontera à nouveau l'équipe de la Mauricie ce soir, samedi le 6 janvier, au Colisée de Trois-Rivières, dès 19 h 30.