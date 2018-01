Saint-Georges soulignera les 50 ans de l’aréna en quelques événements

Pour souligner les 50 ans du Centre sportif Lacroix-Dutil, la Ville de Saint-Georges a décidé d’y aller avec quelques évènements marquants, qui se dérouleront tout au long de l’année 2018.

En réalité, ce seront trois périodes – comme au hockey – et une prolongation qui permettra de festoyer.

La première période se tiendra le 19 janvier lors du Tournoi provincial de hockey bantam Centre Hi-Fi avec le dévoilement d’une murale sur laquelle on retrouvera les principaux organismes et évènements, qui animent les lieux comme l’Association des joueurs du hockey mineur, le Club de patinage artistique, le Cool Fm, le Cleri Sport et les Patriotes AAA pour ne nommer que ceux-là.

Le 9 février dans le cadre du Tournoi Comrie Desjardins, ce sera une murale sur l’histoire du Comrie qui sera dévoilée. Celle-ci rappellera certains des moments forts du plus vieux tournoi de hockey en Amérique du Nord. Un match de hockey entre les membres de deux premières éditions du Garaga Saint-Georges (voir l’alignement plus bas) et une formation composée des chefs d’entreprises beaucerons sera également à l’honneur.

Pour la troisième période, une troisième murale sera dévoilée le 10 novembre, soit exactement 50 ans après l’inauguration du 10 novembre 1968 et mettra en vedette les évènements marquants culturels ainsi que politiques. Le dévoilement sera suivi d’un spectacle multimédia sur la glace Canam.

Les trois murales seront installées en permanence dans l’aréna et le coût des festivités s’élève à 50 000$.

Présent lors de la conférence de presse de l'événement de cet après-midi (11 janvier), le chef de division aux activités sportives, Dany Côté, a raconté que les premiers coups de patin devaient être donnés le 9 novembre 1968, mais qu’en raison d’un problème de réfrigération de la glace, son inauguration a été déplacée au lendemain.

Une exposition au Centre culturel Marie-Fitzbach

Une exposition de photos et d’objets souvenirs de l’aréna aura lieu au Centre culturel Marie-Fitzbach et se tiendra du 22 février au 6 mai.

Une conférence ainsi qu’un café-historique, entre autres, se tiendront en lien avec ce 50e anniversaire lors de l’année 2018.

Un aréna rempli d’histoire

Également présente lors de la conférence de presse, la directrice du service de loisirs, Carole Paquet, a énuméré quelques moments marquants, qui se sont déroulés dans la bâtisse.

Par exemple, le passage de Johnny Hallyday, d’Offenbach, de Pierre Elliott Trudeau, de Brian Mulroney ainsi que la présence des Jeux du Québec.

Alignement du Garaga

Guy Moore

Mathieu Vachon

Normand Nellis

Mario Fortin

Marco Vachon

François Morin

Daniel Laflamme

Jean-Sébastien Gingras

Alain Roy

Pascal Bernard

Vincent Boucher

Thomas Quirion

Marco Lachance

Steve Rodrigue

Frédéric Vermette

Steve Tardif

Luc Decelles

P.A. Thibeault

Bernard Bouffard

Carl Fleury