Première course de la saison pour le pilote Raphaël Lessard de St-Joseph

Le pilote Raphaël Lessard, de Saint-Joseph, membre du programme développement de pilotes TRD de Toyota, participera à sa première course de l’année samedi le 27 janvier prochain au Watermelon Capital Speedway du Crisp Motorsports Park à Cordele, en Géorgie.

À lire également :

Le Beauceron y prendra part en tant que nouveau membre de l’équipe Kyle Busch Motorsports (KBM), dans le cadre de l’ARCA/CRA Super Series Speedfest 2018.

La course de samedi prochain se déroulera sur une piste d’asphalte ovale en forme de D, qui permet des vitesses parmi les plus rapides de cet état du Sud des États-Unis.

Le jeune pilote vise un podium au volant de sa Toyota Camry pour cette première compétition de 2018, avec l’aide et les bons conseils de son chef d’équipe, Cody Glick.

La confiance que lui confère KBM, l’une des plus importantes organisations de l’industrie et dont le mandat est de développer les futurs talents de Nascar, confirme d'ailleurs la compétence et le potentiel de ce pilote d’exception.



Notons que La Cage – Brasserie sportive de Saint-Georges diffusera toutes les courses de Raphaël Lessard sur ses écrans géants cette année, et offrira également deux forfaits de repas complets pour l’occasion.