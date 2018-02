PyeongChang 2018 : Éliot Grondin s'envole aujourd'hui pour la Corée du Sud

L'athlète en snowboard cross de Sainte-Marie, Éliot Grondin, s'envole vers la Corée du Sud depuis l'Allemagne aujourd'hui, mercredi le 7 février 2018, pour les Jeux Olympiques (JO) d'hiver de PyeongChang qui auront lieu du 9 au 25 févriers prochains.

Durant les derniers jours, le jeune Beauceron âgé de 16 ans a participé à ses deux dernières Coupes du monde avant les Jeux Olympiques, à Feldberg, en Allemagne, lors des 3 et 4 février 2018.

Les qualifications pour la course du samedi 3 février dernier ont eu lieu le jour précédent, soit vendredi le 2 février. Seulement 32 athlètes pouvaient prendre part à la course de samedi. Les conditions météorologiques, qui comprenaient du vent et du brouillard, n'étaient pas à l'avantage du Mariverain à ce moment-là, selon les dires de la mère du planchiste, Mélanie Turcotte.



Selon les entraîneurs de l’équipe canadienne, qui l’entraîneront pour le reste de la saison, le Beauceron n’aurait pas pu se tailler une place parmi les 32 premiers, « même avec une descente parfaite ».

Ce dernier était en sixième position à la mi-parcours et n’a fait aucune erreur. Seul le vent de face durant un grand bout droit l'a ralenti. Il a finalement terminé au 35e rang, et n'a pas pu participer à la course de samedi.

Quatre autres Canadiens ont pris part à ces qualifications, soit Christopher Robanske, Baptiste Brochu, Kevin Hill, et Liam Moffatt. Ils ont respectivement terminé en 3e, 20e, 30e et 39e positions. Ce sont les planchistes Lorenzo Sommariva, d'Italie, et Paul Berg, d'Allemagne, qui sont montés sur les deux premières marches du podium.

Lors de la course du samedi, Kevin Hill a obtenu la quatrième position, tandis que Baptiste Brochu et Christopher Robanske ont obtenu les 11e et 26e rangs. Les trois premières positions ont été remportées, en ordre, par Julian Lueftner, de la Pologne, Pierre Vaultier, de la France, et Ken Vuagnoux, de la France.

Dernière Coupe du monde avant les JO

En ce qui concerne la course du dimanche 4 février dernier, Éliot Grondin a fait meilleure figure que la veille. Lors des qualifications, à 9 h, il a terminé en 29e position, ce qui lui a permis d'accéder à la course de 12 h le même jour.

Les autres Canadiens qui y ont pris part se sont classés en 18e (Kevin Hill), 20e (Baptiste Brochu), 23e (Christopher Robanske) et 37e (Liam Moffatt) positions. Les trois premières marches du podium ont été remportées par l'Italien Emanuel Perathoner, le Polonais Markus Schairer et l'Espagnol Lucas Eguibar.

Pour la course de 12 h, dimanche le 4 février, Éliot Grondin s'est classé au 30e rang. Les Canadiens Baptiste Brochu, Kevin Hill et Christopher Robanske ont respectivement obtenu les 8e, 20e et 22e positions. Ce sont le Français Pierre Vaultier, l'Italien Michele Godino et l'Allemand Paul Berg, qui ont été les trois premiers au classement de cette Coupe du monde.

Visionnement au Mont-Orignal

La course de snowboard cross chez les hommes à laquelle participera l'athlète de Sainte-Marie aux Jeux Olympiques aura lieu jeudi le 15 février prochain en Corée du Sud, et sera donc diffusée à la télévision au Québec mercredi le 14 février.

La mère d'Éliot Grondin invite d'ailleurs la population des environs à aller encourager son fils avec elle lors du visionnement des qualifications, à 21 h, et des finales, à 23 h 30, au Mont Orignal de Lac-Etchemin. Les gens intéressés peuvent d'ailleurs signifier leur présence sur l'événement Facebook dédié à cette soirée.

Précisons qu'EnBeauce.com sera sur place afin de recueillir les commentaire des proches de l'athlète avant et après la diffusion de ses courses. Des reportages vidéo suivront le jour d'après sur notre quotidien Web.