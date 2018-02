Les judokas du Club de Saint-Georges touchent à l’or à Québec

Les athlètes du Club de judo de Saint-Georges ont remporté cinq médailles d’or au finales régionales des Jeux du Québec, qui se tenaient à Québec le 4 février.

Charles Thériault, William Maheux, Alex Michaud et Marc-Antoine Veilleux ont chacun touché à l’or.

« On peut très bien observer que le niveau de nos jeunes augmente, a souligné l’entraîneur de compétition, Sylvain Michaud. Ce qui ressort aussi très fort, c’est leur attitude compétitive. Malgré la défaite qui frappe parfois lors d’un combat, ils ressortent positifs et reprennent le prochain combat dans une posture mentale forte et confiante. »

Quant à Florane Beaulieu, Sacha Cliche, Landon Lessard et Samuel Lespérance, ils ont mis la main sur l’argent.

Une médaille d’or pour l’équipe LESVA

Le club de Saint-Georges avait trois équipes en compétition, dont l’équipe LESVA. Charline Bourque a réussi à monter sur la plus haute marche du podium tandis qu’Anthony Rodrigue, Leah Michaud et Louis-Thomas Fortin sont montés sur la deuxième.

« L’équipe LESVA est l’équipe « espoir » de notre club dans le sens où les jeunes qui en font partie sont des jeunes qui ont aimé la compétition et qui ont le désir d’aller plus loin dans leurs apprentissages », a fait savoir le directeur technique, Martin Beaulieu.

En terminant, notons que la troisième équipe, la MASTER, a envoyé cinq arbitres lors du tournoi : Myriam Morissette, Vincent Gilbert, Stéphanie Morissette, Audréanne Larivière et Stéphanie Lachance.

« Ils ont un sacré potentiel et c’est beau de les voir œuvrer sur les tatamis », a dit fièrement le directeur technique.