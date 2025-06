Un Colombien champion du Tour de Beauce

Le Colombien Diego Andres Camargo de la formation Medellin est le nouveau champion du 37eTour de Beauce.

Discret et réservé, Camargo a profité de la présence de plusieurs fans qui chantaient en agitant le drapeau du pays.

Le Néo-Zélandais Ben Oliver de l’équipe MitoQ a remporté la 5e et dernière étape, qui avait lieu dimanche dans les rues du centre-ville de Saint-Georges. Le gagnant a arrêté le chrono à 3h 00m 4s, à près de 40,5 km/h de moyenne.

Après une superbe bataille urbaine, Oliver a devancé de trois secondes au sprint le Canadien Carson Miles (MarniN’Side) et le Québécois Laurent Gervais (Project Echelon).

Gervais a savouré ce podium après une semaine où il espérait un peu mieux. « Surtout après ma chute ici l’an dernier alors que j’étais 5e au général. J’avais de grandes ambitions et ça fait du bien. Autant pour l’équipe que pour moi. Psychologiquement, ça finit bien la semaine. Le Tour de Beauce reste toujours un gros objectif chaque année », a confié l’athlète de 27 ans. En grande forme, l’étudiant en génie à l’Université Laval reviendra à Saint-Georges dans moins de deux semaines pour le championnat canadien élite.

Revivez la cinquième étape en vidéo :

Un autre Québécois a puisé dans ses réserves lors de cette dernière étape. Félix Hamel (Cannondale Echelon) s’est glissé dans l’échappée pour terminer au 5e rang, tout juste devant Joël Plamondon, qui a réalisé pour sa part une excellente semaine.

Malgré les nombreuses attaques et affrontements, le classement général est demeuré pratiquement inchangé.L’écart des cinq fuyards n’a jamais dépassé deux minutes, à l’avantage du groupe maillot jaune derrière.Dans la dernière ascension de la 120e Rue, les cinq hommes de tête ont poursuivi leur collaboration sans s’attaquer.

L’exigeant circuit urbain de 12 tours et 122 kilomètres n’a pas fait mentir sa réputation avec plusieurs stratégies pour faire craquer la formation Medellin, réduite à quatre coureurs seulement.

Le champion Diego Andres Camargo a finalement franchi la ligne d’arrivée avec un retard de 1 min 12 s sur le gagnant de l’étape Ben Olivier pour confirmer son titre.

L’Italien Mattia Gaffuri (Swatt) et le doyen de 48 ans Oscar Sevilla, coéquipier du nouveau champion chez Medellin, ont complété le podium du classement général. Gaffuri rafle également le classement de la montagne.

Un autre Québécois a réussi à s’illustrer. Joel Plamondon a grimpé d’un rang pour se retrouver en 4e place du général. Le talent local ne repart pas les mains vides puisqu’il a travaillé d’arrache-pied pour ravir le maillot blanc du classement aux points.« Je suis très content. C’est très serré mais je l’ai eu. Avec les trois gars devant moi, je nesais pas si c’était réaliste de faire le podium mais c’est un beau résultat », a mentionné Plamondon.

Jérôme Gauthier conserve le maillot rouge de meilleur jeune de moins de 23 ans.« Ce n’était pas un objectif clair au début mais je me disais que si je me glissais dans uneéchappée, ça pouvait le devenir et ça s’est produit. Après, j’ai dû le défendre toute lasemaine. J’ai eu un peu chaud avec Hamel dans l’échappée. À chaque année,on oublie àquel point la dernière journée est dure », a affirmé Gauthier, qui visera le titre national U23 à la fin du mois.

Au palmarès du Tour de Beauce, Diego Camargo succède à Josh Burnett, vainqueur de la 36eprésentation en 2024.