Beauceville a appuyé son héroïne jusqu’aux petites heures du matin

Ils étaient près de 350 partisans à la polyvalente Saint-François de Beauceville pour la projection du match entre les Canadiennes et les Américaines pour la médaille d’or aux Jeux olympiques de PyeongChang.

Des chandails aux couleurs de l’héroïne locale, Marie-Philip Poulin, il y en avait plusieurs dans l’auditorium mercredi (21 février) alors que la plupart des sièges étaient occupés quelques minutes avant le début de la rencontre à 23 h 10.

Contrairement à 2010 et 2014, ce ne sont pas nos représentantes nationales qui ont remporté la médaille d’or, mais nos voisines du Sud.

« C’est la médaille d’or que Marie-Philip voulait », a dit sans détour son oncle, Raymond Poulin, qui arborait fièrement un chandail de sa nièce en plus de quelques logos canadiens sur son visage.

Il s’agissait de la troisième finale olympique pour Marie-Philip et pour son oncle, c’était celle qui a été la plus stressante à regarder en raison de la prolongation et des tirs de barrage qui ont suivi.

La rencontre s’est terminée en fusillade alors que 12 joueuses se sont présentées sur la glace pour tenter de donner la victoire à leur équipe.

« On a eu droit à un excellent match et on peut constater que le hockey féminin depuis six ou sept ans se porte très bien », a constaté M. Poulin.

Le maire de Beauceville, lui, a fait les 100 pas pendant une bonne partie de la soirée. « On est déçu, mais il faut reconnaitre le talent des deux équipes et il fallait un gagnant. Cette année, c’était le tour des Américaines », a dit, bon joueur, Luc Provençal.

Heureux de l’appui de la population

Cette rencontre a tenu les spectateurs sur le bout de leur siège pendant près de quatre heures.

Chaque fois qu’ils voyaient leur héroïne à l’écran, ils l’applaudissaient chaleureusement. Lorsqu’elle a inscrit le second but de son équipe qui portait le pointage 2 à 1 en deuxième période, le toit de la polyvalente a presque explosé.

« Je lève mon chapeau à la Ville et au comité Appuyons Marie-Philip Poulin, a dit avec un large sourire, l’oncle. Il est 2 h 30 et la plupart des gens sont restés jusqu’à la fin. Bravo ! »

Quelques détails restent à déterminer, mais il est déjà prévu qu’un défilé soit organisé le 31 mars dans les rues de Beauceville pour accueillir la hockeyeuse.