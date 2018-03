Le Cool FM s'incline devant les Marquis au sixième match de la première ronde

Il s'agissait de la dernière fin de semaine de la première ronde des séries éliminatoires pour le Cool FM de Saint-Georges. Hier soir, vendredi le 23 mars, la formation beauceronne s'est inclinée à domicile face aux Marquis de Jonquière au compte de 3 à 2, en prolongation. Bien que ce sixième match s'avérait décisif pour un passage direct en demi-finale, le parcours du Cool FM en saison 2017-2018 pourrait toutefois se poursuivre.

La première période, disputée au Centre sportif Lacroix-Dutil, à Saint-Georges, n'a porté ses fruits pour aucune des deux formations. Elle s'est terminée avec un pointage de 0 à 0.

En deuxième période, le numéro 94 pour le Cool FM, Patrick Lapostolle, assisté du numéro 93, Mario Jr Boilard, et du numéro 91, Hubert Poulin, a trompé la vigilance du gardien des Marquis, Cédrick Desjardins, et a marqué le premier filet de la rencontre dans la première minute de jeu.

James Desmarais et David Bastien, des Marquis de Jonquière, ont ensuite répliqué, pour ainsi faire passer le pointage à 2 à 1 pour Jonquière en fin de deuxième.

David Poulin, numéro 20 pour la formation de Saint-Georges, a réussi à égaliser la marque à mi-chemin dans la troisième période, aidé de ses coéquipiers Martin Gascon et Keven Cloutier. Le derniers tiers s'est soldé au compte de 2 à 2.

C'est finalement le numéro 28 des Marquis de Jonquière, Hugo Carpentier, qui a compté le but gagnant pour son équipe, après plus de 15 minutes de jeu en prolongation. Il a été assisté du numéro 55, Philippe Paradis, et du numéro 79, James Desmarais. Les Marquis l'ont donc emporté face à Saint-Georges avec un pointage de 3 à 2.

La première étoile de la partie a été décernée au numéro 28 des Marquis de Jonquière, Hugo Carpentier, qui a marqué un but dans la rencontre.

La seconde étoile est revenue au gardien de but du Cool FM de Saint-Georges, Adam Russo, qui a effectué 33 arrêts sur un total de 36 tirs.

La troisième et dernière étoile a été décernée à Gabryel Paquin-Boudreau, numéro 23 pour les Marquis de Jonquière, qui a effectué deux passes.

Du côté de Saint-Georges, il y a eu 10 lancers en première période, 10 lancers en deuxième période, 13 lancers en troisième période et 7 lancers en prolongation, pour un total de 40 lancers.

Les joueurs de Jonquière ont quant à eux effectué 8 lancers au premiers tiers, 16 lancers pendant le second tiers, 9 lancers pendant le derniers tiers, ainsi que 3 lancers en période de prolongation, pour un total de 36 lancers au but.

Une dernière chance pour le Cool FM d'accéder à la demi-finale

Ce sont les Marquis de Jonquière et les Éperviers de Sorel-Tracy, qui ont mis fin au parcours des Draveurs de Trois-Rivières en signant un gain de 7 à 2 face à ces derniers, qui sont les deux premières équipes à atteindre le carré d’as.

Le Cool FM de Saint-Georges a par contre toujours une chance de se qualifier pour cette demi-finale de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH). Les Beaucerons devront affronter le perdant de la série entre l’Assurancia de Thetford Mines et le 3L de Rivière-du-Loup le week-end prochain, dans une série deux de trois. Notons que le septième et ultime match entre ces deux équipes aura lieu dimanche après-midi, le 25 mars prochain, à Rivière-du-Loup.

Les Marquis affronteront quant à eux le gagnant de la série entre l’Assurancia et le 3L en demi-finale. En ce qui concerne les Éperviers, ils affronteront, en demi-finale, le gagnant de la ronde repêchage à laquelle participera le Cool FM la fin de semaine prochaine.

Rappelons qu'en six parties dans cette première ronde des séries éliminatoires de la LNAH, Saint-Georges a gagné deux parties au compte de 4 à 1 (9 mars) et de 2 à 0 (17 mars), et les Marquis ont quant à eux remporté la victoire à quatre reprises, avec des pointages de 2 à 1 (11 mars), 5 à 4 (16 mars), 5 à 1 (18 mars) et 3 à 2 (23 mars).