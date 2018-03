Le Cool FM se retrouve dans les câbles après la défaite de dimanche

La semaine sera longue pour le Cool Fm qui devra attendre à vendredi prochain (23 mars) avant de retrouver les Marquis de Jonquière sur sa route. En s’inclinant 5 à 1 dimanche (18 mars) après-midi à Jonquière, la troupe de Mario Roy fera face à l’élimination au prochain match.

À lire également : Le Cool Fm nivelle sa série face aux Marquis avec une victoire de 2 à 0

« C’est un match qui ne passera pas à l’histoire et tout ce que je peux dire c’est que notre équipe n’abandonne jamais. On sera prêts pour le sixième affrontement », a commenté l’instructeur quelques minutes après le troisième revers de son équipe dans cette première ronde éliminatoire.

La veille, après la belle performance de ses troupiers qui l’ont emporté 2 à 0, Roy a mentionné qu’il espérait connaître un bon début de rencontre.

Son équipe est retournée au vestiaire avec un déficit de 2 à 0 après 20 minutes et de 4 à 0 à la période suivante.

« Ç’a été un match difficile et on a été indiscipliné en début de rencontre. C’est ce qui a causé notre défaite, a fait savoir le capitaine du Cool Fm, Éric Bertrand. On leur a donné des opportunités de marquer et ils ont capitalisé sur leurs chances. »

Kéven Dupont a été le seul buteur des siens alors qu’il a secoué les cordages au début du dernier engagement.