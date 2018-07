Revivez l'époque des Jarrets Noirs le 16 juin prochain à la Bootcamp-Race

Le samedi 16 juin, les coureurs les plus téméraires ont rendez-vous à St-René, pour la nouvelle édition de la Bootcamp-Race, mission Les Jarrets Noirs.

Sur un parcours bouetteux de 6 km, comportant plus de 25 obstacles, c’est près de 1500 coureurs qui sont attendus pour cette nouvelle édition, de cette courses tant attendue. Adaptée à tous, la course se démarque de façon importante par la qualité de ses obstacles, par ses départs réservés au volet parent/enfant, et par l’originalité de son concept basé sur l’obtention de grade militaire.

C'est une approche grand public qui valorise les activités familiales et de groupe pour les personnes de tous âges. Une nouveauté s’ajoute cette année, soit l’opportunité de faire des tours illimités sur le parcours, pour les soldats qui recherchent un plus gros défi.

La course se tiendra le samedi, 16 juin au 1311, rang 5, St-René. Le départ des tours illimités sera donné dès 9 h, les départs réguliers, de 9 h à 13 h 30, aux 30 minutes et les départs parent/enfant de 13 h 30 à 14 h 30, également au 30 minutes.

La petite histoire des Jarrets Noirs

Au 18e siècle, entre la Beauce et le fleuve Saint-Laurent se dressait l'épaisse forêt de Sartigan, un territoire sauvage et indomptable. Grâce à leur persévérance et à leur entêtement, les Beaucerons sont parvenus à tracer une route sommaire dont le parcours était sinueux, chaotique et jalonné d'obstacles.

De ces faits, lorsqu'ils arrivaient à Pointe-Lévy, en provenance de la Beauce, ils étaient facilement reconnaissables entre tous les voyageurs. En effet, leurs bas de pantalon étaient maculés de boue ainsi que les jarrets de leurs chevaux. Il n'y avait qu'un pas à franchir pour qu'ils soient surnommés à jamais les Jarrets noirs. Persévérance, détermination, courage et fierté composent l'essence même de l'histoire des Beaucerons.