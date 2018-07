La course Prison Break de retour au Domaine du Radar

La course Prison Break sera de retour le samedi 4 août au Domaine du Radar. Les quelque 2000 participants devront parcourir 6 km et franchir au moins 25 obstacles.



En 2017, plus de 10 000 personnes avaient participé à cette course au Québec, dont plus de 2 500 au Domaine du Radar.

Selon les organisateurs de l'événement, le défi est adapté à tous les profils. L'expérience convient autant aux néophytes qu'aux sportifs de haut niveau. De plus, des départs sont spécialement réservés aux enfants entre 4 et 13 ans.

Date : Samedi 4 août 2018

Départ Élite : 9 h

Départs réguliers : 9 h 30 à 13 h 30 (aux 30 minutes)

Départ 500 m pour enfants de 4 à 8 ans : 12 h 35

Départ 1,5 km pour enfants de 8 à 13 ans : 12 h 15

Endroit : Domaine du Radar, 50 rang Ste-Catherine, Saint-Sylvestre