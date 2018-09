750 personnes sont attendues à la course BeauceRUN du 29 septembre

(Saint-Georges, Québec) La sixième édition de la course BeauceRUN Duvaltex aura lieu le samedi 29 septembre à Saint-Georges. L'organisation du Tour de Beauce et la Ville de Saint-Georges en ont fait l'annonce plus tôt aujourd'hui aux côtés de Duvaltex. L'entreprise fondée en 1947 en est à sa quatrième année en tant que partenaire de l'événement.

Francis Rancourt, du Tour de Beauce, Serge Thomassin, conseiller municipal en remplacement du maire, et Hugo Proulx, de Duvaltex, ont tenu cette conférence de presse.

Entre 700 et 750 participants sont attendus à cette course à l'aspect rassembleur. Pour cette édition, l'organisation a décidé de revenir à la formule des années 2014, 2015 et 2016. Les coureurs exerceront leur sport le long de la rivière Chaudière ; ils emprunteront de même la promenade Redmond et le pont David-Roy.

Au programme : 3 courses et un demi marathon (21,1 km) sont prévus. Les trois parcours sont de 2 km (pour les enfants), 5 km et 10 km. Les différents départs débuteront à 12 h. Les adeptes du demi-marathon partiront à 12 h, alors que ceux qui optent pour les 10 km et les 5 km partiront respectivement à 12 h 30 et 13 h. Pour leur part, les enfants d'âge primaire s'exerceront à 15 h, tout juste après les podiums des adultes. Les familles entières pourront participer à cette course de 2 km.

Tous les participants, qu'ils gagnent ou non, se verront remettre un chandail aux couleurs de l'événement et une médaille témoignant de leur présence.

Tous les départs auront lieu en face du Centre sportif Lacroix-Dutil.

Nouveauté

Cette année, une petite nouveauté a été conçue. Les participants sont invités à participer au concours « Prédiction ». Son fonctionnement est bien simple : en choisissant le parcours qu'ils veulent effectuer, les participants peuvent prédire le temps qu'ils pensent être à même d'enregistrer. Le participant s'étant approché le plus de sa prédiction se verra couronné d'un prix.

Inscription

Il est fortement encouragé par les organisateurs de s'inscrire d'ici le 28 septembre. En respectant ce délai, les participants pourront faire partie d'un tirage. Après cette date, soit le jour même de la course, il sera toujours possible de s'inscrire et de participer à la course, mais sans être inclus dans ce tirage.

Pour des informations additionnelles, les citoyens peuvent consulter le site de l'événement. Ceux qui désirent participer à titre de bénévoles peuvent écrire à l'adresse courriel info@tourdebeauce.com.