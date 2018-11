Le Cool FM s'est incliné 6-1 devant les Éperviers

Vendredi dernier, le Cool FM de Saint-Georges affrontait les Éperviers de Sorel à l'occasion de leur deuxième match de la saison. C'était la première partie du club beauceron sur la route. Il a été défait par la marque de 6-1.

Après un début de période rapide où les deux équipes ont eu plusieurs occasions, les Éperviers ont rapidement marqué deux buts. Étienne Brodeur a profité d’une passe d’Anthony Courcelles pour ouvrir la marque. Ensuite, la passe de Kevin Gadoury a dévié malencontreusement sur Keven Cloutier et s'est retrouvé derrière Adam Russo.

Vers le milieu de la deuxième période, le Cool FM a bien cru revenir dans la partie quand le tir bas de Simon Desmarais a touché la cible. Néanmoins, les arbitres n'ont pas accordé le but. La reprise vidéo n'a pas fait basculer la décision en faveur des Georgiens. Durant les minutes qui ont suivi, Sorel a pris une avance de trois buts en raison d'un tir frappé de Gadoury.



Pour essayer d'insuffler du courage à leurs coéquipiers, Dave Hamel et Hubert Poulin, du Cool FM, ont tenté de laisser tomber les gants, mais sans avoir trouvé preneur. En revanche, Mario Boilard a trouvé un client en Adam Bourque.



Les deux hommes se sont livrés un duel à l'avantage du Beauceron. À la suite de la bagarre, les Éperviers ont marqué un quatrième et un cinquième buts.

Charles-Antoine Drolet a marqué d’une belle feinte, puis Gadoury a complété son tour du chapeau en poussant un rebond dans le but. En fin de période, Simon Desmarais et Maxime Charron ont laissé tomber les gants dans une bataille sans histoire.

En troisième période, le Cool FM a marqué son premier but. Yannick Tifu a profité de l’avantage numérique pour marquer un excellent tir du poignet. Sorel a terminé la rencontre en profitant d’un avantage numérique pendant lequel Maxime Robichaud a conclu la marque sur un tir du poignet précis.

Les Beaucerons ont cumulé 23 tirs, alors que les joueurs de Sorel ont lancé 37 fois au filet. Les trois étoiles du dimanche : 1) Kevin Gadoury (Sorel); 2) Paul Bourbeau (Sorel); 3) Anthony Courcelles (Sorel).