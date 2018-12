LNAH : Matthew Medley, 2e étoile de la semaine

La Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) a dévoilé ce lundi les trois étoiles EDB de la dernière semaine d’activités. Matthew Medley de l’Assurancia de Thetford a obtenu la deuxième étoile de la semaine.

Guillaume Decelles des 3L de Rivière-du-Loup hérite de la première étoile. Decelles a obtenu deux départs le week-end dernier, signant deux gains dont un en tirs de barrage. Il a fait face à 84 lancers dont 50 dans le match face au Cool FM de St-Georges. Il n’a concédé que sept buts à ses adversaires pour un pourcentage d’arrêts de ,918.

Matthew Medley de l’Assurancia de Thetford monte sur la deuxième marche du podium hebdomadaire. Samedi soir face aux Pétroliers du Nord, Medley a inscrit un tour du chapeau. Ces trois buts ont été inscrits sur le jeu de puissance. Il a également marqué le but gagnant. Il termine la fin de semaine avec un différentiel de +2 et sept lancers en direction des gardiens adverses.

La troisième étoile de la semaine est décernée à Michael Rhéaume des 3L de Rivière-du-Loup. Ce dernier a inscrit trois buts lors des deux rencontres du week-end auxquelles il a participé. En plus de marquer le but gagnant vendredi soir face aux Éperviers de Sorel-Tracy, Rhéaume a été le seul le lendemain à marquer lors des tirs de barrage face au Cool FM de St-Georges. En plus de conserver un différentiel de +3, il a dirigé six lancers en direction des gardiens adverses.

Les performances de Janick Asselin des 3L de Rivière-du-Loup, de Simon Bourque de l’Assurancia de Thetford, d'André Bouvet-Morissette des Éperviers de Sorel-Tracy et de Christian Ouellet des Marquis de Jonquière ont également été considérées.