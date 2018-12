Résumé de la fin de semaine dans la LHCS

Le Giovannina de Sainte-Marie disputait deux rencontres durant le fin de semaine, l’une à Lotbinière, et l’autre à Saint-Charles.

Vendredi le 14 décembre

Ste-Marie 2 vs Lotbinière 8

Vendredi soir avait donc lieu une rencontre entre le Giovannina de Sainte-Marie et les Mercenaires de Lotbinière, au domicile de ces derniers. En première période, c’est Lotbinière qui inscrit le premier but. Au deuxième vingt, ils marqueront deux autres buts, creusant l’écart 3 à 0. En troisième période, les Mercenaires poursuivent sur leur même lancée. Toutefois, Sainte-Marie ne perd pas espoir et inscrit deux buts en fin de période. Mais Lotbinière ajoutera deux autres buts, gagnant la partie 8 à 2.

Chez les Mercenaires, Jean-Simon Blais a notamment inscrit deux filets pour son équipe, alors que Yohan Marcoux a marqué 1 but et obtenu 3 aides dans la victoire. Mickaël Bélanger a aussi ajouté 1 but à sa fiche et obtenu 2 aides, alors qu’Étienne Breton, Raphaël Guimond et Guillaume Ouellet ont chacun obtenu 1 but et 1 aide. Patrick Lachance a également réussi à marquer 1 but lors de la rencontre. Dans la défaite, les joueurs de Sainte-Marie, Yanick Drouin et Greg Gauthier, ont réussi un filet chacun.

Dimanche le 16 décembre

Ste-Marie 5 vs Saint-Charles 6

Dimanche après-midi, le Giovannina n’a guère eu plus de chance face aux Éperviers de Saint-Charles qui recevaient leur visite. En première période, l’équipe de Sainte-Marie démarre en force en inscrivant 4 buts contre 1 seul pour l’équipe de Saint-Charles. En deuxième période, Saint-Charles renverse le pointage en inscrivant 3 buts créant ainsi l’égalité. Finalement, au troisième vingt, les deux équipes inscrivent chacune 1 but, conservant l’égalité jusqu’en prolongation. C’est Jean-Christophe Fougère de Saint-Charles qui brise l’égalité et permet à son équipe de remporter la partie 6 à 5.

Olivier Patry des Éperviers s’est démarqué en inscrivant 2 buts, alors que Jeff Cantin en a compté 1 et a obtenu 2 aides. William Nadeau, Mathieu Létourneau et Jean-Christophe Fougère ont marqué chacun 1 but. Chez Sainte-Marie, Maxime Frenette a également marqué 2 buts. Quant à eux, Yanick Drouin et Charles Bety ont obtenu 1 but et 1 aide, alors que Jason Breton a également réussi à inscrire un filet durant cette rencontre.

Les étoiles de la semaine

C’est le joueur du Plastique Moore, Charles Dulac-Simard, qui est la première étoile de la semaine. Le joueur a obtenu 2 buts et 2 aides pour un total de 4 pts. Yanick Boucher du Pavage Jirico a pour sa part obtenu la deuxième étoile, et s’est démarqué avec une fiche de 2 buts et 1 aide pour un total de 3 pts. Yohan Marcoux des Mercenaires est la troisième étoile de la semaine. Le joueur de l’équipe de Lotbinière a un total de 4 pts, avec 1 but et 3 aides.