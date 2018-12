Trêve de Noël pour les équipes de soccer de l’Ascalon

Ce samedi 15 décembre était le dernier jour de match de championnat de soccer compétitif pour 2018 pour les équipes de l’Ascalon Saint-Georges. La compétition fera relâche pendant la période du temps des Fêtes et sera de retour en janvier 2019.

Le bilan de mi-saison pour les équipes de l’ASMSG est très satisfaisant avec la majorité des équipes se positionnant dans le trio de tête de leur compétition. Chez les U13 filles, les victoires obtenues lors des dernières semaines leur permettent de venir se positionner en 3e position de la compétition avec notamment un blanchissage de 5-0 obtenu face à Évolution Lévis. L’équipe U14 masculine continue d’apprendre et a obtenu son premier gain en saison. Les formations U15 F-A Ascalon et U16 F-AA Ascalon occupent toutes deux la seconde position de leur classement. Ces deux équipes possèdent également les meilleures attaques de leur championnat avec respectivement 44 et 37 buts inscrits dans cette première partie de la saison hivernale. À noter également, le blanchissage obtenu par la formation U16 F-AA Ascalon face au Royal Beauport par le score de 4-0 avec un tour du chapeau, œuvre de Florence Blais.

Au niveau des catégories U9 à U12, ces équipes participent au championnat de la Ligue de développement de l’ARSQ. Cette compétition est axée uniquement sur le développement des aptitudes de jeu. Aucun classement, ni compilation de résultats ne sont opérés dans ce championnat. Les progrès réalisés au niveau des apprentissages commencent à porter fruit pour ces équipes. Plusieurs groupes se démarquent déjà au sein de leur compétition et rivalisent avec leurs homologues de Québec.

Prochains matchs des équipes Ascalon en 2019

Les équipes Ascalon de Saint-Georges reprennent du service dès le 12 janvier 2019, alors que l’Ascalon Saint-Georges U10 F D2 recevra le Kodiak de Charlesbourg au Complexe Honco de Lévis. Pour consulter le calendrier complet des autres matchs à venir, vous pouvez aller sur leur page Facebook.