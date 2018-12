Le Cool FM défait par l'Assurancia

Le Cool FM s’est incliné avec un pointage de 5 à 3 face à l’Assurancia de Thetford Mines, vendredi soir dernier. Le match était présenté au Centre sportif Lacroix-Dutil dans le cadre de la Série Aller-retour.

Lors de la première période, l’Assurancia s’est assuré une avance de deux buts grâce Dave Labrecque et Frédérik Roy.

Le Cool FM a riposté en deuxième période en inscrivant deux buts au pointage en avantage numérique, grâce aux joueurs David Poulin et Patrick Lapostolle. Cette période a aussi été marquée par une courte bagarre entre Olivier Beaudoin et Kevin Bolduc.

Dave Labrecque de l’Assurancia a débuté la dernière période en force en marquant un autre but. Marc-Olivier Mimar a ensuite inscrit un but sur un 2 contre 1, ce qui a été suivi d’une réplique du Cool FM ; Simon Desmarais a marqué son premier but de la saison. Dave Labrecque a terminé la partie en marquant un troisième et dernier but dans un filet désert, ce qui a conféré la victoire à Thetford.

La prochaine rencontre aura lieu à domicile alors que le Cool FM se mesurera aux 3L de Rivière-du-Loup seront les visiteurs.

Notons que la partie du 12 janvier face aux Pétroliers a été devancée au 11 janvier à 20h.

Avantages numériques

Saint-Georges 2 sur 5 ; Thetford Mines 0 sur 1

Tirs

Saint-Georges 32 ; Thetford Mines 34