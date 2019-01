Résumé de la fin de semaine dans la LHCS

Le Giovannina de Sainte-Marie et les Mercenaires de Lotbinière avaient l’occasion de s’affronter à deux reprises pendant la dernière fin de semaine.

Vendredi 4 janvier 2019

Sainte-Marie 7 vs Lotbinière 1

Le Giovannina de Sainte-Marie rendait donc visite aux Mercenaires de Lotbinière vendredi soir. En première période, le Giovannina s’installe en zone adverse inscrivant les deux premiers buts. Le même scénario se répète en deuxième période. Lotbinière inscrit un but en avantage numérique lors de cette période. En troisième période, Sainte-Marie marque 3 buts, leur permettant de remporter la partie 7 à 1. Lors de cette partie, Samuel Landry de Sainte-Marie a récolté 5 points.

Marqueurs pour Sainte-Marie Marqueurs pour Lotbinière Samuel Landry (4B-1A) Michal Laplante (1B) Maxime Cliche (1B) Antoine Fortin (1B) Mickaël Bélanger (1B)

Dimanche 6 janvier 2019

Lotbinière 1 vs Sainte-Marie 2

Une deuxième rencontre entre l’équipe de Lotbinière et celle de Sainte-Marie a eu lieu dimanche, mais cette fois-ci à Sainte-Marie. Les partisans ont eu droit à une chaude lutte lors de cette rencontre, puisque les deux équipes évoluaient à force égale. En effet, les Mercenaires marquent lors de la première période alors que le Giovannina marque en deuxième. Ils maintiendront l’égalité jusqu’en prolongation où Dave Boily du Giovannina réussit à déjouer le gardien adverse. Ils remportent la partie par la marque de 2 à 1.

Marqueurs pour Lotbinière Marqueurs pour Sainte-Marie Samuel Bisson (1B) Greg Gauthier (1B) Dave Boily (1B)

Les étoiles de la semaine

Cette semaine, le joueur du Décor Mercier de Montmagny, Pier-Olivier Bourgault a été élu la première étoile. Celui-ci a obtenu une fiche de 4 buts et de 4 passes. Samuel Landry du Giovannina a récolté, quant à lui, la deuxième. Le joueur de Sainte-Marie s’est démarqué en obtenant 4 buts et 2 aides. Le joueur des Seigneurs de La Pocatière, Keven Carrier, a mérité pour sa part la troisième étoile, avec 4 buts et 1 aide.