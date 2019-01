La lancée victorieuse des Chevaliers se poursuit

Les Chevaliers de Lévis ont débuté l’année du bon pied. L’équipe était de retour sur la glace après le congé des Fêtes et celle-ci a poursuivi sur sa lancée en enregistrant deux victoires consécutives au cours de la dernière fin de semaine.

Vendredi le 4 janvier, la troupe de Mathieu Turcotte a donc poursuivi son incroyable saison en enregistrant une 31e victoire consécutive grâce à un gain de 4-1 aux dépens de l’Albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup.

Les joueurs de Chaudière-Appalaches sont sortis en force au premier vingt et ont causé d’innombrables revirements dans la zone adverse. Les Lévisiens ont inscrit 4 buts sans réplique. Tout d’abord, à 6:41 sur un bel effort individuel, Antoine Gaudreau brise un jeu à la ligne bleue adverse et d’un bon tir, il inscrit son 4e but de la saison. Quelques minutes plus tard, Charles-Antoine Dumont complète un beau jeu de passes de William Veillette et d’Olivier Nadeau pour marquer son 12e but. Ce dernier porte la marque 3-0 avec son 13e but. Joshua Roy et Nicolas Daigle obtiennent les passes sur le but. Malgré un avantage numérique de 4 minutes, les visiteurs ont été dominés 6-12 au chapitre des lancers.

Au deuxième vingt, Joshua Roy marque son 28e but de la campagne à 6:36. Les visiteurs profitent d’un deux contre un pour s’inscrire à la marque. Le but appartient à Mikael Denis. Ce sera le seul but du Collège Notre-Dame.

Malgré une meilleure opposition des Albatros, aucun filet n’a été inscrit en troisième période. Les Chevaliers ont dominé au chapitre des lancers alors qu’ils en ont dirigé 34, c’est 10 de plus que leurs adversaires.

Les trois étoiles RDS du match ont été Nicolas Daigle des Chevaliers (1e étoile), William Veillette des Chevaliers (2e étoile) et Olivier Pouliot de l’Albatros (3e étoile).

Match du 5 janvier

Les Chevaliers de Lévis ont effacé un déficit de deux buts pour vaincre l’Intrépide de Gatineau par la marque de 4-3, lors du match du 5 janvier, enregistrant ainsi un 32e gain. Le match s’est d’ailleurs déroulé dans une ambiance survoltée. Inspirés par l’excellent travail de leur gardien, William Desmarais, les visiteurs ont offert une solide opposition.

L'Intrépide sont les premiers à marquer. Joshua Préfontaine marque à 6:29 en première période. À 10:58, lors d’un avantage numérique, Olivier Boutin profite de la circulation devant le filet pour marquer son 5e but de la saison et créer l'égalité. Quelques minutes plus tard, Mathis Demers surprend le gardien Thomas Couture d’un lancer du revers et redonne les devants à son équipe 2 à 1.

En deuxième période, Samuel Fortier porte un dur coup aux Chevaliers à 4:52 et porte la marque 3-1. Ce but force l’entraîneur des Chevaliers à demander un temps d’arrêt et ce dernier en profite pour remplacer son gardien par David Provencher. Après deux périodes, les locaux tiraient de l’arrière 3-1.

Au début du dernier engagement, les visiteurs pensaient bien être la première équipe à stopper la série de victoires des Chevaliers, mais c’était mal connaître la force de frappe et le caractère des représentants de Chaudière-Appalaches.

Tous les joueurs de Mathieu Turcotte ont mis l’épaule à la roue et ont offert une troisième période spectaculaire à leurs partisans. Ils ont décoché pas moins de 20 lancers contre 6 lors de ce dernier tiers.

À 2:19, Olivier Coulombe part le bal et atteint le plateau des 20 buts cette saison. Élliot Lavoie égalise la marque à 3-3 à 10:05. Jérémy Fontaine et Dylan Champagne ont obtenu les aides. Le vétéran défenseur des Chevaliers, Jérémy Fontaine, profite du bon moment pour inscrire son premier but de la saison et donne l’avance à son équipe 4 à 3.

Alors qu’il ne restait que 1:38 à faire au match, Nicolas Daigle écope d’une pénalité et offre un avantage numérique aux visiteurs, l’entraîneur adverse en profite pour retirer son gardien pour jouer à 6 contre 4. La tension était à son comble alors qu’il ne restait que 8 secondes, David Provencher effectue un arrêt qui tient du miracle pour mettre fin au match.

Dans ce match, les trois étoiles RDS ont été Olivier Nadeau des Chevaliers (1e étoile), William Desmarais de l’Intrépide (2e étoile) et Dylan Champagne des Chevaliers (3e étoile).

Prochain match des Chevaliers

Le prochain match des Chevaliers aura lieu vendredi le 11 janvier prochain alors que les Grenadiers de Châteauguay seront les visiteurs.