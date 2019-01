Cédric Poulin joueur du mois Ashton de janvier chez l'Assurancia junior AA

Cédric Poulin membre de l’Assurancia junior AA de Saint-Georges est nommé joueur du mois de janvier Ashton.

Le joueur est le récipiendaire avec 7 points. Son compatriote Louis Thomas Dulac a terminé 2e avec 4 points. Tandis que les autres qui ont obtenu des points sont Nickolas Morin (3 points), Éfouard Giguère (2 points), Olivier Beaulieu et Tom Drapeau (1 point).

« C'est le joueur qui travaille sans relâche match après match, je lui ai rien donné de gratuit depuis le début de l'année et match après match il m’a forcé la main et il est un futur leader pour notre équipe, il nous rend meilleurs et j'espère que d'autres vont le copier d'ici la fin de la saison.» Stéphane Poulin, entraîneur de l’Assurancia