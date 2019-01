Une nouvelle victoire pour Les Chevaliers de Lévis

Ce samedi après-midi, Les Chevaliers étaient sur la route en direction de Jonquière. Ils ont affronté les Élites. Ils ont gagné leur 37e partie 7-1.

Joshua Roy, meilleur pointeur des Chevaliers

Lors de la rencontre, Joshua Roy est devenu le meilleur pointeur pour une saison dans l'histoire de l'organisation des Chevaliers. Il totalise maintenant 79 points. L'ancienne marque appartenait à Kevin Cloutier, avec 77 points, depuis la saison inaugurale de la franchise en 1997-98.

Déroulement de la partie

Les Élites de Jonquière ont marqué le premier point, lorsque Mathis Jobin a trompé la vigilance du gardien David Provencher. Il faudra attendre presque 8 minutes pour voir l'équipe de la région de Chaudière-Appalaches créer l'égalité.

Le défenseur Olivier Boutin suite à un lancer du revers dans la partie supérieure a marqué en avantage numérique. Quelques minutes plus tard, le Beauceron Olivier Nadeau l'imitera en saisissant un retour de lancer en provenance de la pointe.

C'est en 2e période que les Chevaliers se sont repris en main. Ils ont marqué 4 buts. Le Georgien Joshua Roy avec son 34e filet de la campagne, Charles-Antoine Dumont (16e but), William Robitaille et Olivier Coulombe (21e but) ont été les marqueurs durant cette période.

La 3e période ne fut qu'une formalité pour les joueurs dirigés par Mathieu Turcotte. Antoine Gaudreau enfilera son 5e but de la saison sur un bel échange en minorité numérique. Ils avaient retiré leur gardien en raison d'une punition à retardement appelé par un officiel. C'est sur un score sans appel de 7 à 1 que la partie s’est terminée.

Les deux prochaines parties des Chevaliers seront sur la route. Ils visiteront les Lions du Lac Saint-Louis vendredi soir et le Phénix du Collège Esther-Blondin dimanche prochain.

Les 3 étoiles RDS sont:

1re étoile: Olivier Nadeau / 1 but, 2 aides

2e étoile: Joshua Roy / 1 but, 1 aide

3e étoile: William Robitaille / 1 but, 1 aide