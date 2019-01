41 matchs seront disputés lors de la Classique scolaire de Beauce

Vingt-deux équipes sauteront sur la glace des arénas de Beauceville, de Saint-Côme et de Saint-Prosper pour la deuxième édition de la Classique scolaire de Beauce, qui aura lieu du 7 au 10 février prochain.

Au total, 41 parties seront disputées pendant cette classique : deux sur la glace de Saint-Prosper, onze sur celle de Saint-Côme et 28 sur celle de Beauceville.

Les équipes de l’École Jésus-Marie de Beauceville, les Lynx, auront la chance de jouer devant leurs partisans dans chacune des 4 catégories offertes. La Classique scolaire de Beauce 2019 présentera les classes M13 majeur (6 équipes), M14 (5 équipes), M15 majeur (5 équipes) et M17 majeur (6 équipes). Chaque équipe est assurée de jouer 3 parties. Les joueurs et entraîneurs de l’équipe gagnante et de l’équipe finaliste quitteront avec une médaille au cou (or ou argent), en plus de repartir avec une bannière.

Quatre joueurs seront récompensés à chacune des parties, soit un joueur offensif et un joueur défensif par équipe.

Monsieur Pierre Poulin, coordonnateur de cette classique scolaire de Beauce 2019 invite les curieux à suivre les résultats sur https://www.publicationsports.com/ . L’accès aux matchs est gratuit.