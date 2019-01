Tournoi optimiste de Shawinigan : l’Assurancia perd en demi-finale

L'Assurancia Junior AA de Saint-Georges était en tournoi durant tout le week-end à Shawinigan.

Perdant son 1er match 3 à 0 face aux Knights de Québec, l'Assurancia a débloqué la machine par la suite en gagnant 4-2 sur le National de Lorraine-Rosemère et 4-1 face aux Aiglons d’Alma. En demi-finale, dans un match fort relevé et spectaculaire, l'Assurancia a baissé pavillon 4 à 3 en fusillade face au gagnant du tournoi, les Draveurs de Trois-Rivières.

« J'aurais aimé gagner le tournoi, on le méritait, cependant, je retire beaucoup de positif lors de cette fin de semaine, j'ai remanié les trios et j'ai aimé ce que j'ai vu, notre avantage numérique a débloqué et je sais qu'on peut rivaliser contre n'importe qui », a résumé l'entraîneur Stéphane Poulin.