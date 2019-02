Deux bannière de champion pour les Lynx

Du 7 au 10 février dernier à l’aréna de Beauceville, de St- Côme et de St-Prosper se tenait la 2e édition de la Classique scolaire de Beauce.

Vingt-deux équipes étaient inscrites à cette classique dans les catégories M13 majeur, M14, M15 majeur et M17 majeur. Elles se disputaient un total de 41 parties.

La première partie avait lieu le jeudi soir 7 février dernier. Nathalie Fortier, directrice de l’école Jésus-Marie, Sœur Josée Therrien, présidente du conseil d’administration de l’école Jésus-Marie et Stéphanie Poulin, répondante scolaire des Lynx études-sport à l’école Jésus-Marie ont procédé à la mise au jeu officielle de cet événement provincial.

M13

Les Lynx M13 ont connu un excellent tournoi en remportant leurs quatre parties. Ils ont remporté la médaille d’or et la bannière d’équipe championne.

L’équipe de Steve Gosselin a débuté son tournoi en remportant une victoire de 5-2 contre l’équipe des Barons de Sherbrooke et de 2-1 en tirs de barrage contre l’équipe des voisins du Kamouraska, en ronde préliminaire. Elle a terminé première de sa section et a accédé directement à la ½ finale.

Les Lynx n’ont donné aucune chance à l’équipe de Kamouraska en remportant la partie au compte de 4-2. Cette victoire a permis aux Lynx d’accéder à la grande finale.

Lors de la finale M13 majeur qui opposait les Lynx à l’Externat St-Sacrement, les spectateurs ont eu droit à un match enlevant. Le temps réglementaire n’a pas permis de déterminer un gagnant alors que le pointage était égal 2 à 2 à la fin de la 3e période. Après avoir joué 10 minutes à 4 joueurs de chaque côté, les tirs de barrage ont été nécessaires pour couronner l’équipe gagnante.

Toujours à égalité après trois tirs de chaque côté, Les Lynx ont remporté la victoire au 4e tir de barrage et sont devenus champion de la deuxième édition de la Classique scolaire de Beauce édition 2019 dans leur catégorie.

M17

Les Lynx M17, pour une deuxième année consécutive ont été médaillés d'or. À la suite du tournoi à la ronde, ils se sont classés premiers au classement général. Les Lynx M17 n'avaient connu qu'un seul revers lors des 3 parties de qualification.

Ils ont vaincu l’École Paul Hubert 8-1, la Polyvalente de l’Ancienne-Lorette 4-1 et se sont inclinés 4-3 face en tirs de barrage contre la formation du Collège Mont Sainte-Anne.

En demi-finale, les Lynx ont vaincu la polyvalente de l’Ancienne-Lorette au compte de 4-3, une deuxième fois dans le tournoi. Cette victoire a permis aux Lynx d’accéder à la grande finale contre l’équipe des Commandeurs du Collège de Lévis.

Jouant le plan de match à la lettre, les joueurs des Lynx ont remporté la finale au compte de 3-1. Travaillant avec acharnement, avec intensité, en réalisant les gros jeux au bon moment et en fermant le centre de la patinoire lorsqu’ils avaient l’avance, tous les joueurs des Lynx M17 ont contribué à cette victoire d’équipe.

Tout au long de la fin de semaine, l’entraîneur, Pierre Poulin, a su motiver son équipe et il était très fier de sa troupe pour ce 2e triomphe en deux ans.

M15

Les joueurs de Raymond Delarosbil se sont inclinés en finale de cette 2e édition de la Classique scolaire de Beauce 2019. .

Ils ont remporté deux victoires en ronde préliminaire au compte de 3-2 contre l’Arsenal de l’Académie Saint-Louis et de 3-0 sur le Marquis du Mont Sainte-Anne. Les Lynx ont accédé à la demi-finale pour y affronter l’équipe de l’école du Mistral de Mont-Joli.

Les Lynx ont fermé la porte à l’adversaire n’allouant qu’un but dans une victoire de 3-1. En finale les Lynx affrontaient l’équipe de Samuel de Champlain. Manquant d’énergie une partie de la rencontre, les Lynx se sont relevés en fin de match inscrivant deux buts dans les dernières minutes de jeux. Malheureusement, il a manqué quelques minutes aux Lynx qui se sont inclinés au compte de 4-3.

Les Lynx peuvent être très fiers de leur performance, eux qui ont dû se rendre à Blainville dans la tempête du 8 février dernier pour jouer deux parties de la saison régulière. Lors de ce voyage, les Lynx se sont mérité deux victoires au compte de 4-2 contre les Cougars de l’École des Sources et de 7-2 face à formation du Filon Or et des Bois.

M14

Les Lynx M14 ont manqué d’opportunité à toutes leurs parties, mais ont offert une excellente performance à chacune d’elles. Ils se sont inclinés 2 à 0 contre la Polyvalente de l’Ancienne-Lorette, contre le Fighting Irish de St-Pat’s High School et contre l’Arsenal de l’Académie Saint-Louis. Les Lynx ne se sont pas qualifiés pour la ronde éliminatoire. L’équipe de Stéphane Boutin a eu plusieurs chances de marquer et elle a frappé plusieurs poteaux lors de ces parties.

Les Lynx se dirigeront au Centre sportif de Sainte-Foy le 15 février prochain pour affronter, à nouveau, le Fighting Iris de St-Pat’s High School et le Diabolos de l’École Lucille-Teasdale le samedi 16 février au Complexe 3 Glaces.