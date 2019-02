Chronocité crée un nouveau club de course à pied à Saint-Georges

À partir d’avril prochain, Chronocité mettra sur pied un nouveau club de course à pied ici même à Saint-Georges.

Le principal objectif du Club performance Chronocité est de créer et d’encadrer une communauté compétitive de coureurs passionnés. Ainsi, chaque coureur pourra bénéficier d’un suivi et d’un programme d’entraînement avec un entraîneur dévoué et spécialisé.

Le projet a été mis sur pied à l’initiative de Yvan Lachance, qui est associé au monde de la course depuis 1981. Celui-ci sera responsable des entraînements. M. Lachance est déjà membre de plusieurs clubs de course à pied au Québec, se spécialisant sur la piste en demi-fond dont il détient encore quelques records québécois. Depuis plusieurs années, M. Lachance entraîne aussi plusieurs athlètes de la région.

L’athlète beauceron est d’ailleurs heureux de cette collaboration avec l’entreprise Chronocité et son propriétaire, M. Daniel Drouin.

« On forme une belle équipe. On a la même philosophie, soit de créer une communauté de coureurs passionnés en Beauce. On veut améliorer les performances, atteindre de nouveaux sommets, alors c’est pourquoi on tient à créer ce nouveau club », a-t-il d’ailleurs expliqué.

Fondateur et administrateur de club de course Les courailleux, Nicolas Bélanger administrera aussi le nouveau club de course. Celui-ci, étant lui-même athlète et friand de nouveaux défis, se révélera ainsi un atout. Il souhaite également faire la promotion de la course à pied localement.

« Quand je suis arrivé en Beauce, ça fait dix ans, j’aimais ça croiser les coureurs dire "Bonjour, allô", mais là, avec le club de course Les courailleux qu’on a démarré, Courir la Beauce, on sent qu’on a vraiment une communauté qui est de plus en plus forte localement », a mentionné M. Bélanger.

L’athlète croit également que la formation du Club performance Chronocité constitura un complément pour le club Les courailleux, comportant un volet plus de performance et de motivation pour les coureurs qui veulent pousser plus loin leur entraînement.

La course de plus en plus populaire

La course à pied fait de plus en plus d’adeptes, que ce soit en Beauce ou ailleurs, de plus en plus d’événements sont créés, mais également, la course est un sport qui n’est pas très dispendieux, d’où entre autres son intérêt.

« Les gens courent parce que c’est un sport qui n’est pas dispendieux, tu peux t’acheter 400 $ d’espadrilles, tu peux t’acheter 300 $ de linges, tu fais ton année avec ça. Les gens aiment courir. Y’a beaucoup plus de femmes, le pourcentage est beaucoup plus élevé. C’est une belle activité qui n’est pas longue et qui est très payante, parce que faire un entraînement d’une demi-heure, c’est plus payant que d’aller faire tout autre chose. C’est très cardio. Je pense que c’est ce qui explique la popularité de tout ça », a ajouté Yvan Lachance.

Critères de sélection

Les critères de sélection sont simples pour les gens qui veulent adhérer au club et le tout demeure très accessible. Il suffit d’abord et avant tout d’être un passionné de course à pied, mais aussi :

D’être capable de courir au moins 3 fois par semaine;

De pouvoir courir 25 km par semaine;

De participer aux entraînements de groupe.

La vitesse n’est pas importante, il suffit d’avoir le désir de s’améliorer. Il y aura également la possibilité pour les coureurs de participer à des compétitions fédérées et un calendrier exclusif sera mis à la disposition des gens et sera exclusif au club.

M. Lachance a aussi indiqué qu’il y avait de la place pour tout le monde, pour les gens intéressés à faire de la performance et qui veulent participer à certaines compétitions.

Les activités du club se dérouleront d’avril à octobre, à raison d’une rencontre par semaine, le jeudi soir à 18 h 30. L’endroit sera déterminé par l’entraîneur selon l’entraînement choisi.

Inscription et soirées d’information

Les adeptes de course peuvent s’inscrire dès maintenant en se rendant directement chez Chronocité. Deux soirées d’information auront aussi lieu les 6 et 13 mars prochains à la boutique même, à 19 h 00.