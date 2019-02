La planchiste Anne Gagné s'illustre sur les pentes du Mont Orignal

La planchiste Anne Gagné a livré de belles performances sur les pentes du Mont Orignal, la semaine dernière. Elle prenait part à une course NorAM les 12 et 13 février et ensuite aux championnats provinciaux du 15 au 17 février.

NorAm

Lors de cette course du circuit NorAM, Anne Gagné s’est classée en 16e position lors des qualifications, ce qui lui a permis de faire partie des quarts de finale. Cette fois, l’athlète de Lac-Etchemin n’a pas manqué de se reprendre en terminant en 3e position, devant Audrey McManinan qui s’entraîne à ses côtés.

« J’étais contente, j’ai égalisé mon meilleur résultat en carrière lors de cette descente. », a expliqué l’athlète au bout du fil.

Championnats provinciaux

À peine deux jours plus tard, Anne Gagné participait aux championnats provinciaux, toujours sur les pentes du Mont Orignal. Elle est montée sur le podium à deux reprises : le samedi elle a fini 2e, tandis qu’elle s’est retrouvée sur la première marche le dimanche.

Les planchistes qui se sont qualifiés lors des finales des championnats provinciaux faisaient presque exclusivement partie de l’équipe s’entraînant au Mont Orignal, ce qui donnait à la compétition une ambiance familiale.

« Cela veut dire que nous faisons bien notre nom. Notre équipe fait la différence et performe bien. », a avancé la jeune femme etcheminoise.

Cette dernière attribue entre autres son succès lors de cette compétition à l’atmosphère conviviale qui régnait sur les pentes.

Ce samedi, l'athlète de snowboard cross s’envolera pour l’Alberta, afin de participer aux jeux du Canada. Cette dernière compte bien se tailler une place sur le podium.