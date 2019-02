Trois athlètes de l’ARSM participeront aux Jeux du Québec

Trois joueuses de l’Association de ringuette de Sainte-Marie (ARSM) représenteront la région de Chaudière-Appalaches aux prochains Jeux du Québec, qui auront lieu du 1er au 9 mars à Sainte-Foy.

Il s’agit de Daphnée Pépin (junior A), d’Abygaël Carrier (benjamine A) et de Léa Fortin (benjamine A). Les joueuses ont su se tailler une place parmi les meilleures au sein de l’équipe junior A de la région.

Celles-ci seront en action le samedi 2 mars, à 12 h 25 et à 16 h 05, sur la glace B du Centre sportif de Sainte-Foy, alors que Chaudière-Appalaches affrontera respectivement les équipes de Laval et de la Capitale-Nationale.

L’équipe jouera aussi le dimanche 3 mars, celle-ci se mesurera alors à l’équipe de Mauricie à 8 h 30 et à celle de Lanaudière à 12 h 10. Les deux matchs se dérouleront sur la glace A.

Journée portes ouvertes

L’Association de ringuette de Sainte-Marie recherche de nouvelles joueuses et tiendra une journée portes ouvertes au Centre Caztel, le dimanche 24 mars.

Celles qui sont intéressées par ce sport de glace pour filles, basé sur la stratégie, la rapidité et le jeu d’équipe pourront se présenter de 10 h 00 à 10 h 50. Il suffit d’apporter un casque et des patins pour l’occasion et d’arriver au moins 45 minutes à l’avance pour les inscriptions.