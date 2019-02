Le Giovannina gagne 3 à 1 contre les Éperviers

La série entre le Giovannina de Sainte-Marie et les Éperviers de Saint-Charles débutait ce samedi, au domicile de ces derniers.

Saint-Charles 1 vs Sainte-Marie 3

L’équipe de Sainte-Marie réussit à s’inscrire au tableau de pointage les premiers, grâce à un but marqué au milieu de la première période. Saint-Charles a répliqué à peine quelques minutes plus tard.

En deuxième période, aucun but n’est marqué. Au troisième vingt, l’équipe de Sainte-Marie marque un 2e but en début de période et clôt la rencontre en inscrivant un 3e but à la fin de celle-ci. Le Giovannina mène donc la série 1 à 0.

Maxime Cliche, avec une performance de 2 buts, et Félix-Antoine Chabot, qui en a inscrit un, sont les joueurs qui se sont illustrés du côté de Sainte-Marie. Chez les Éperviers, William Nadeau a compté l’unique but des siens.

Les étoiles de la semaine

Le joueur du Décor Mercier de Montmagny, Pier-Olivier Bourgault, a décroché la première étoile de la semaine avec 3 buts et 4 aides en 2 parties jouées. La deuxième étoile va au joueur du Plastique Moore de Saint-Damien, qui a récolté un total de 2 buts et 2 aides en 2 parties. Quant à Yannick Boucher du Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli, celui-ci a été nommé la troisième étoile avec 3 buts en 2 parties jouées.