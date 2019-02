Le Cnrb participent aux Championnats québécois

Le Club de natation régional de Beauce (CNRB) a participé dans les deux dernières fins de semaine aux Championnats québécois par groupes d’âge. Cette compétition permet aux meilleurs nageurs et nageuses de la province de s’affronter.

Catégorie élite 11-12 ans

Maxim Frenette et Mathilde Sirois sont allés à Gatineau du 15 au 17 février. La compétition regroupait l’élite des onze douze ans. Ce sont cinquante clubs qui étaient présents.

Maxim était inscrit à huit épreuves. Il a terminé trois fois parmi les dix premiers en plus de se mériter une récompense remise aux rares nageurs ayant concouru sur toutes les distances au programme.

La nageuse Mathilde Sirois est à sa première année dans cette catégorie. Pour sa part, elle a établi quatre nouvelles marques personnelles.

Championnats d’hiver AA de l’Est-du-Québec

Cinq membres du club ont participé à Drummondville aux championnats d’hiver AA de l’est du Québec.

Le nageur Philippe Lacasse était inscrit à sept épreuves. Il a obtenu une médaille d’argent au 1500 mètres libre en plus de terminer parmi les dix premiers dans trois autres épreuves.

Quant à elles, Émy Blanchette, Évelyne Lacasse, Samuelle Thériault et Selma Breton ont obtenu une quatrième et une cinquième place aux 200 et 400 mètres relais. Également, elles ont amélioré leurs marques personnelles.

Les Championnats québécois ne sont accessibles qu’aux nageurs et nageuses ayant réussi des standards établis par la Fédération de Natation du Québec.