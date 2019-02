Philippe Cadorette nommé troisième étoile de la semaine dans la LNAH

Les trois étoiles l’Entrepôt du baseball ont été dévoilées aujourd’hui par la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH). Philippe Cadorette, de l’Assurancia de Thetford, a été nommé la troisième étoile de la dernière semaine d’activités.

L’attaquant des Marquis de Jonquière, Alexandre Quesnel, est la première étoile de la semaine. En plus de réussir un tour du chapeau samedi soir face aux Pétroliers du Nord, Quesnel a également ajouté cinq mentions d’aide à sa fiche personnelle. Marquant à deux reprises sur le jeu de puissance, il termine la semaine avec un différentiel de +4 et six lancers en direction des gardiens adverses.

Coéquipier de Quesnel chez les Marquis, Jean-Sébastien Bérubé occupe la deuxième marche du podium hebdomadaire. En deux rencontres, le joueur a inscrit deux buts, dont un sur l’avantage numérique tout en amassant également trois mentions d’aide. Il a également conservé un différentiel de +2 et tiré sur les gardiens adverses à cinq reprises.

Le gardien de but de l’Assurancia de Thetford, Philippe Cadorette, obtient la troisième étoile. Samedi soir, Cadorette est devenu le premier gardien de l’histoire de la LNAH à récolter cinq jeux blancs en une saison. Il éclipse ainsi la marque de quatre établie en 2002-2003 par Frédéric Deschênes du Prolab de Thetford Mines et Martin Hébert du Cousin de Saint-Hyacinthe.

Les performances de Cédrick Desjardins des Marquis de Jonquière, de Marc-Antoine Gélinas des Éperviers de Sorel-Tracy et de Dominic Beauchemin des 3L de Rivière-du-Loup ont également été considérées.