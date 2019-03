Nominations pour les différents trophées annuels de la LNAH

La liste des nominations pour les différents trophées annuels de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) de la saison 2018-2019 a été dévoilée, vendredi le 1er mars. L’Assurancia de Thetford Mines et le Cool FM de Saint-Georges y font bonne figure.

Pour la première fois depuis 2002-2003, l’Assurancia de Thetford Mines a obtenu le trophée du championnat de la saison régulière. Quant au championnat des buteurs, cinq joueurs se disputeront cette fin de semaine le trophée Maurice-Richard.

Bobby Baril et Éric Bertrand, respectivement de l’Assurancia de Thetford et du Cool FM de Saint-Georges, sont en nomination pour le titre d’entraîneur de l’année, en compagnie de Simon Turcot des 3L de Rivière-du-Loup.

Encore une fois, Bobby Baril, de même que Raymond Delarosbil du Cool FM et Karl Boucher des 3L de Rivière-du-loup sont en nomination pour le titre du meilleur directeur-gérant.

Sept trophées seront décernés, mis à part ceux du meilleur joueur des séries et de la coupe Vertdure. Le meilleur gardien, le meilleur défenseur et le joueur le plus utile en saison seront automatiquement sur l’équipe d’étoiles.

Voici les nominations pour ces différents trophées :

Meilleur gardien

Cédrick Desjardins des Marquis de Jonquière

Philippe Cadorette de l’Assurancia de Thetford

Adam Russo du Cool FM de Saint-Georges

Joueur le plus utile

André Bouvet-Morissette des Éperviers de Sorel-Tracy

Maxime Macenauer de l'Assurancia de Thetford

Maxime Villemaire des 3L de Rivière-du-Loup

Meilleur défenseur

Mathieu Brisebois des Marquis de Jonquière

Matthew Medley de l’Assurancia de Thetford

Simon Danis-Pépin des 3L de Rivière-du-Loup

Leadership

Kéven Cloutier du Cool FM de Saint-Georges

Christophe Losier de l’Assurancia de Thetford

Jean-Philip Chabot des 3L de Rivière-du-Loup

Gentilhomme

Nicolas Corbeil des Pétroliers du Nord

Sylvain Dufresne de l’Assurancia de Thetford

Christian Ouellet des Marquis de Jonquière

Recrue offensive

Alexandre Giroux de l’Assurancia de Thetford

Dannick Paquette des Marquis de Jonquière

Pierre-Olivier Morin du Cool FM de Saint-Georges

Recrue défensive

Mathieu Brisebois des Marquis de Jonquière

Philippe Cadorette de l’Assurancia de Thetford

Éric David des 3L de Rivière-du-Loup

Tous les gagnants seront honorés lors du premier match en séries de leurs équipes respectives.