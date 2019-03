Une 9e édition pour le Défi PSF

Le 25 février dernier, l’équipe-école de la polyvalente Saint-François de Beauceville lançait la 9e édition du Défi PSF. L’événement aura lieu le 18 mai prochain en avant-midi, à partir du stationnement de la polyvalente Saint-François de Beauceville.

L’équipe-école a décidé de renouveler l’expérience, elle qui souhaite promouvoir les saines habitudes de vie et la persévérance dans l’effort.

L’an dernier, 400 personnes ont relevé ce défi et les organisateurs de l’événement souhaitent en accueillir 800 cette année. L’événement est unique à Beauceville et le sentiment de satisfaction des participants, lors de l’édition précédente, était grande.

L’événement est ouvert à toute la population et consiste à marcher ou à courir un 2 km, 5 km, 10 km ou 21,1 km.

Le Défi PSF vise à démontrer l’importance de pratiquer des activités physiques au quotidien, de développer le sens de l’effort afin d’atteindre un but à long terme et de transposer ces qualités de vie à chaque jour, à l'école comme au travail.

Chacun des participants recevra :

• Un t-shirt aux couleurs de l’événement;

• Une puce électronique pour mesurer le temps pris;

• Une médaille pour ceux qui réussissent à terminer l’épreuve.

Partenaires et inscriptions

Cette année, la ville de Beauceville s’associe encore une fois à l’école afin de créer un événement scolaire-municipal de plus grande envergure. De plus, le partenariat avec le Centre de réadaptation en déficience physique (participation d’employés et de bénéficiaires du CRDP) est renouvelé.

Grâce à la générosité de leurs partenaires, Sinto Experts en lubrification, La Promutuel Assurance et Beauce Auto Ford Lincoln, le coût chargé aux participants est moindre cette année. Il n’y a qu’un prix unique d’inscription de 30 $ pour les épreuves de 5, 10 et 21,1 km, et de 15 $ pour les enfants, à l’épreuve du 2 km.

Vous pouvez dès maintenant vous inscrire en ligne au Défi PSF, en consultant leur site Internet au www.defipsf.com. Tous les profits générés par l’événement serviront à soutenir les activités culturelles et sportives de l’école afin de continuer à offrir ces activités aux élèves à un prix abordable.