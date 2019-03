Le Giovannina remporte sa série contre Saint-Charles 3 à 2

Dans le cadre des présentes séries éliminatoires, le Giovannina de Sainte-Marie s’est mesuré à quatre reprises contre les Éperviers de Saint-Charles durant les derniers jours.

Les deux équipes ont bien rivalisé, alors que jeudi soir, le Giovannina l’a remporté par la marque de 7-0 contre Saint-Charles, et que vendredi, alors que les deux équipes jouaient à Sainte-Marie, les Éperviers se sont bien repris, gagnant le match 5-2. La série était alors 2 à 1 en faveur du Giovannina.

La série se poursuivait donc samedi et dimanche pour les deux équipes.

Samedi 2 mars 2019 - Sainte-Marie 1 vs Saint-Charles 6

Samedi, Saint-Charles a été le premier à s’inscrire au pointage en première période, mais le Giovannina n’a pas tardé à répliquer quelque minutes plus tard. Le pointage était alors 1-1. Les Éperviers ont compté un autre but en fin de période.

En deuxième période, le vent a tourné en faveur des Éperviers quand ceux-ci ont inscrit 2 buts supplémentaires. Ils ont alors pris les devants. En troisième période, Saint-Charles a ajouté deux autres buts au tableau de pointage, signant ainsi une victoire de 6-1. Dave Boily a été l’unique marqueur de la rencontre pour l’équipe de Sainte-Marie.

La série était égale 2 à 2 et les équipes devaient s’affronter dans un cinquième match afin de déterminer le vainqueur de cette série.

Marqueurs pour Sainte-Marie Marqueurs pour Saint-Charles

Dave Boily (1B) Michael Lamontagne (2B)

Jean-Christophe Fougères (2B)

Philippe Veilleux (1B-2A)

Jessy Croteau (1B-1A)

Dimanche 3 mars 2019 - Saint-Charles 0 vs Sainte-Marie 5

Dimanche soir, les Éperviers se retrouvaient à Sainte-Marie, afin de déterminer le gagnant de cette série. L’équipe de Sainte-Marie a pris les devants en première période, alors qu’ils ont inscrit un premier but.

Au deuxième vingt, l’écart s’est creusé entre les deux rivaux quand l’équipe beauceronne a marqué 2 buts supplémentaires.

Les Éperviers ont tenté à plusieurs reprises, mais en vain, de déjouer le gardien adverse. Le Giovannina a ajouté 2 autres buts lors de la troisième période. Sainte-Marie a ainsi gagné la partie 5-0. Ils ont également remporté la série 3 à 2.

Marqueurs pour Saint-Charles Marqueurs pour Sainte-Marie

Dave Boily (3B-2A)

Samuel Landry (1B-1A)

Maxime Cliche (1B)

Les étoiles de la semaine

La première étoile de la semaine a été décernée au joueur du Giovannina, Dave Boily, avec 6 buts et 2 aides, alors que la deuxième étoile est allée à Miguel Picard des Seigneurs de La Pocatière, avec 3 buts et 3 aides. Maxime Lévesque, joueur du Plastique Moore de Saint-Damien, a récolté la troisième étoile, avec 3 buts et 1 aide.