L'anneau de glace est définitivement fermé

La Ville de Saint-Georges nous apprend par voie de communiqué que le Centre de ski restera ouvert jusqu’au 24 mars, mais l’anneau de glace est, quant à lui, fermé pour la saison.

Le Centre de ski Saint-Georges demeurera en activité jusqu’au dimanche 24 mars inclusivement. Ainsi, les skieurs pourront dévaler les pistes du Centre de ski ce samedi et dimanche en journée, le mercredi 20 mars et le vendredi 22 mars en soirée ainsi que le samedi 23 et le dimanche 24 mars le jour. Le Centre de ski sera toutefois fermé ce soir en raison de la pluie.

Fermeture de l’anneau de glace

L’anneau de glace au centre sportif Lacroix-Dutil est maintenant fermé pour la saison. Il en va de même pour les pistes de ski de fond au parc des Sept-Chutes et à proximité du parc. Le soleil et la pluie des derniers jours et des dernières heures ont endommagé considérablement la surface glacée et les sentiers.