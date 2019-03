Éliot Grondin : athlète de l’année 2018

Lors du 41e Gala du mérite sportif beauceron, l’organisation du gala a remis le titre d’Athlète de l’année de la Beauce et des Etchemins au planchiste Éliot Grondin. Plus de 500 personnes assistaient à ce gala qui avait lieu hier soir, le 16 mars, au Centre Caztel de Sainte-Marie.



Le Mariverain est parvenu à se démarquer, comme il l’a fait pendant toute la saison, parmi les 82 athlètes mis en nomination dans 29 disciplines.

Éliot Grondin est un fier représentant de sa région et de son pays. Celui-ci a participé aux Jeux olympiques de Pyeong Chang, en Corée, en février dernier. Il a vécu une expérience exceptionnelle qui a été bénéfique pour la suite de sa saison, lui qui était le plus jeune participant masculin canadien à ces jeux.

Ses performances en Coupe du monde ont pavé la voie à des médailles d’or aux Championnats canadiens junior et senior, à Big White en Colombie-Britannique, en mars. En Russie, le Beauceron avait obtenu une 14e place sur 80, alors qu’en Suisse, il avait terminé avec une 11e place sur 80. Lors du Championnat du monde junior en août, qui se déroulait en Nouvelle-Zélande, il a remporté la médaille d’argent.

Élitas, prix hommage et prix Coup de cœur



Jean-Christophe Voyer, un athlète de 16 ans de Sainte-Marie, a remporté l’Élitas d’Argent. Le jeune homme a été le meilleur tireur mondial de précision des moins de 19 ans, lors d’une compétition internationale à Bisley en Angleterre. Toutes catégories confondues, il a obtenu la troisième place au monde.

Natif de Lac-Etchemin, le joueur étoile des Chevaliers de Lévis Midget AAA, Pier-Olivier Roy, a reçu l’Élitas de Bronze. Celui-ci a connu une production offensive de 50 points en 40 parties, lui qui a été élu sur la 2e équipe d’étoiles. Les Olympiques de Gatineau de la LHJMQ l’ont repêché en 1e ronde et en ont fait un joueur régulier de la présente saison.

L’organisation du gala a offert également un prix hommage à monsieur Simon Drapeau, décédé tragiquement en décembre dernier. L’homme était très impliqué dans différentes organisations sportives et était lui-même un ancien récipiendaire du gala. Ce prix a été remis en plus des prix majeurs, des prix pour les disciplines et les prix pour les athlètes scolaires.

Un prix Coup de cœur a finalement été décerné au Tournoi Comrie. L’organisation apporte son support financier au gala depuis les débuts, il y a 41 ans. Le Tournoi Comrie a également contribué généreusement pour la construction du Mur des célébrités, situé au Centre Lacroix-Dutil. Ce mur met en évidence tous les athlètes de l’année depuis 1978.

L’organisation du Gala du mérite sportif beauceron tenait à remercier les généreux commanditaires, sans qui un tel gala de l’excellence n’aurait pas lieu.

Liste des gagnantes et gagnants de la soirée

Athlétisme - Enrique Simard

Badminton - Megan Rodrigue

Baseball - Marc-Antoine Perron-Rousseau

Basketball - Austin Roy

Cross-country - Enrique Simard

Dynamophilie - Bernard Vachon

Football - Christopher Fortin

Gymnastique - Justine Blais

Haltérophilie - Catherine Marois-Julien

Hockey - Pier-Olivier Roy

Hors discipline - Jean-Christophe Voyer (tir de précision)

Judo - Charline Bourque

Karaté - Nelson Trachy

Natation - Marie-Élaine Bougie

Patinage artistique - Mégane Tardif (compétitif)

Patinage artistique - Maryanne Parent (star)

Rugby - Paméla Guénette

Snowboardcross - Éliot Grondin

Soccer 14 ans et - - Marc-Antoine Garneau

Soccer 15 ans et + - Élizabeth Pouliot

Tennis 12 ans et - - Alizée Poulin

Tennis 13 ans et + - Rosalie Carrier-Dulac

Triathlon - Thomas Bilodeau

Vélo de montagne - Thomas Vachon

Volleyball - Ophélie Veilleux

Scolaire équipe Faucons football - Polyvalente Saint-François

Scolaire féminin Laurie Roy - Polyvalente Saint-Georges

Scolaire masculin Pradel D'Olympe-Cavé - Polyvalente Saint-François

Prix majeurs

Bénévole - Martin Larivière

Entraîneur - Simon Larouche

Équipe junior - Garaga Atome BB (hockey)

Équipe senior - Lumberjacks (rugby féminin)

Événement - Festival sportif de Sainte-Marie

Organisme - Dek Hockey Saint-Georges

Élitas Bronze - Pier-Olivier Roy (hockey)

Élitas Argent - Jean-Christophe Voyer (tir de précision)

Élitas Or - Éliot Grondin (snowboardcross)=

Autres

Hommage - Simon Drapeau

Prix Coup de cœur - Tournoi Comrie