Construction d’un nouveau complexe intérieur pour Dekhockey St-Georges

Voir la galerie de photos

L’organisation de Dekhockey St-Georges a annoncé hier la construction d’un complexe intérieur de dekhockey sur le terrain de ses installations existantes. Ce nouveau projet de construction permettra aux amateurs de la région de pratiquer leur sport à l’année.



Il sera possible de retrouver plusieurs installations à l’intérieur de ce complexe, en plus de la surface de jeu : mezzanine, bar, proshop et des installations sanitaires avec douche.



Une nouvelle zone de stationnemenent sera de plus aménagée, grâce à l’acquisition d’un terrain avoisinant.



Les travaux terminés pour l’hiver 2019-2020



Les débuts des travaux devraient commencer au printemps et se continueront au courant de l’été. La nouvelle construction devrait être prête à l’hiver 2019-2020. Si on prend en compte les deux surfaces de jeu actuelles, c’est près d’un million de dollars qui a été investi pour le Dekhockey St-Georges jusqu'à maintenant.



La popularité de ce sport, qui est pratiqué autant par les hommes que par les femmes, ne se dément pas depuis quelques années. Sa pratique a permis à plus de 140 équipes et à 2000 joueurs hebdomadaires de disputer des matchs sur les surfaces de jeu de l’organisation, durant la saison estivale 2018.



Alors que la saison d’été 2019 débutera en avril prochain et s’annonce prometteuse, la saison d’hiver, elle, commencera en octobre. Pour les gens intéressés, il est possible de s’inscrire dès le mois de juillet.

Crédit vidéo YouTube : Dekhockey St-Georges