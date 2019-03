Le CPA de Sainte-Marie tiendra son spectacle annuel en avril prochain

Le CPA de Sainte-Marie tiendra son spectacle annuel le samedi 13 avril à compter de 19 h 30, au Centre Caztel de Sainte-Marie. Cette année, l’événement se fera sous le thème Du talent à revendre.

Le thème de cette année est d’ailleurs approprié, puisque du talent, il y en a au sein du groupe de patineuses. Cinq athlètes étaient d’ailleurs en nomination au Gala du mérite sportif beauceron, qui a eu lieu samedi le 16 mars. Deux d’entre elles font par ailleurs partie de l’équipe du Québec.

De plus, deux de ces patineuses ont reçu un prix lors de ce gala. Ainsi, Mégane Tardif a reçu le prix pour la catégorie Patinage artistique - Volet compétitif. Quant à Maryanne Parent, celle-ci a mérité le prix pour la catégorie Patinage artistique - Volet star.

Un spectacle aux numéros variés

Le spectacle se fera sous la mise en scène d’Annie Falardeau et de Tommy Gagné, et ce sont environ plus de 100 patineurs qui prendront part à celui-ci, incluant les tout-petits. Des numéros variés mettront en vedette les patineuses star, les groupes de patinage synchronisé, de même que les tout-petits du CPA. Il y en aura ainsi pour tous les goûts.

Lors de cette soirée, il y aura une nouveauté, puisque les spectateurs présents pourront assister à la prestation musicale de Jaune Pédalo.

Le CPA de Sainte-Marie a travaillé fort, une fois de plus, à l’élaboration de cette soirée.

Les billets du spectacle sont en vente depuis lundi le 18 mars. Pour les gens intéressés, il est possible de vous en procurer sur le site Internet d’Ovascène.