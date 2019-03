L'équipe des Lynx M14 iront en quart de final

Lors de la fin de semaine du 22 au 24 mars, les équipes de hockey de Jésus-Marie de Beauceville participaient à de nombreuses rencontres. Les Lynx M14 ont même réussi à passer en quart de final.

M14

Le M14 s’est déplacé au Stade de Mont-Joli et a joué 4 parties pour la première ronde des séries éliminatoires.

Les victoires de 5-1 contre l’Arsenal de l’Académie St-Louis et de 4-1 contre l’École du Mistral de Mont-Joli ont permis aux Lynx de se classer en 3e position de leur section. Leur fiche fut de 2 victoires et 2 défaites. Ainsi le samedi 6 avril, ils iront à la ronde « quart de final » à Pierrefonds pour affronter les Commandeurs du Collège de Lévis.

M17

Les Lynx se rendaient à l’aréna Côte de Beaupré pour affronter en ronde préliminaire les formations des Vikings de l’École secondaire du Mont Sainte-Anne, les Montagnards du Collège Saint-Hilaire, les Gladiateurs de Georges -Vanier et le Graal du Collège Clarétain.

L’équipe de Pierre a vaincu les Vikings au compte de 7-3 et les Montagnards au compte de 5-3. Ils ont eu deux de 4-2 contre les Gladiateurs et de 5-4 contre le Graal. Les Lynx terminent avec une fiche de 2 victoires et 2 défaites. Il faut attendre les parties du vendredi 29 mars prochain afin de savoir si les Lynx passeront en quart de final.

M13

Les séries éliminatoires M13 se déroulaient à l’aréna Richard Lebeau de Saint-Léonard d’Aston. Les Lynx n’ont pas été en mesure d’avancer vers la ronde de quart de final. Avec une fiche de 1 victoire et 3 défaites, l’équipe de Steve Gosselin a joué de belle façon malgré quelques séquences un peu plus difficiles.

Depuis la Classique scolaire de Beauce en février dernier, les Lynx ont maintenu une fiche de 6 victoires 5 défaites ce qui est très positif comme fin de saison. Les Lynx seront en action du 25 au 28 avril prochain pour la Classique de Hockey scolaire du Québec qui se tiendra à Granby.

M12

L’équipe de Philippe Audet participera les 29-30-31 mars pour participer au tournoi à la ronde qui se tiendra au Collège Clarétain de Victoriaville. Ils y affronteront les Cougars de l’École des Sources, le Graal du Collège Clarétain, les Broncos de l’École la Découverte et le Select de l’École Paul-Hubert.

M15

Les 29-30-31 mars, les Lynx entameront les séries éliminatoires du côté de Saint-Pierre-les-Becquets lors du tournoi à la ronde contre les équipes le Graal du Collège Clarétain, les Gladiateurs de l’École Georges-Vanier, l’Arsenal de l’Académie Saint-Louis et le Vert et Or du Séminaire Saint-Joseph.