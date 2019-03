Une 14e position au final pour Raphaël Lessard

C’est le samedi 23 mars que Raphaël Lessard participait à sa première course en série NASCAR Gander Outdoors Truck au Martinsville Speedway. Pour la course, celui-ci prenait place dans une camionnette Toyota Tundra No 46 FRL Express | Spectra Premium.



Essais du vendredi



Raphaël Lessard a d’abord su s’adapter rapidement sur la piste, grâce aux échanges avec son éclaireur et son chef d’équipe. Le pilote beauceron et son équipe ont ainsi su améliorer efficacement le comportement de sa camionnette. Cela a sans doute contribué à ce que le pilote inscrive le deuxième temps le plus rapide de la session, et ce, sur de vieux pneus, lors des essais du vendredi matin réservés aux recrues.

« Les équipiers chez Kyle Busch Motorsports (KBM) me font confiance au niveau des commentaires techniques et, en quelques tours, nous avons réussi à adapter le véhicule à la piste froide et un peu poussiéreuse en essayant différents réglages d'amortisseurs et ressorts », a déclaré Raphaël Lessard.

Les deux heures d’essais, qui avaient lieu en après-midi, ont été profitables pour lui. Le Beauceron a prouvé qu’il savait comment gérer les variables clés, comme la puissance, la dureté des gommes, le patinage en sortie de virage, l’intensité du freinage et les trajectoires en virage.

Il en a résulté pour Raphaël Lessard une neuvième position lors des deux sessions. Le pilote a réussi à se faire remarquer aux yeux de tous, également par Kyle Busch, qui est propriétaire de son équipe.



Qualifié 7e sur la grille de départ



Le pilote beauceron est parvenu à se qualifier parmi les 24 pilotes les plus rapides en Q1, ce qui l’a mené à participer à la deuxième ronde des qualifications. Celui-ci s’est ensuite rendu jusqu’à la ronde de qualification finale en Q3, se retrouvant parmi les 12 pilotes les plus rapides, pour la position de tête. Il a ainsi su tirer son épingle du jeu au milieu des vétérans.

« En qualifications, je suis passé de 19e sur 32 pilotes lors de la première session à 10e en Q2 sur 24 pilotes, et 7e en Q3, ma position sur la grille de départ », a-t-il spécifié.

Raphaël Lessard a pris le départ de la file intérieure. À cette position, il pouvait donc éviter que ses adversaires ne l’assaillent en file extérieure, au début de la course.

Déroulement de la course

Le Beauceron partait donc 7e sur la grille de départ pour effectuer une course de 250 tours de piste. Celui-ci prenait le départ en compagnie de 31 autres pilotes. Lors de la course, il a eu à faire face à certaines difficultés, puisque le comportement de la camionnette est passée de sous-virage en entrée de virage, et au centre, à un survirage extrême en sortie. Le pilote n’en était qu’à 10 tours de piste. Raphaël Lessard et son équipe, dont son éclaireur et son chef d’équipe, Mike Shelton, ont réussi toutefois à limiter les dommages. Le pilote a ainsi terminé 14e au final. Le moral de celui-ci était bon après la course.

« J’ai appris une leçon en me battant avec la camionnette : j’ai compris comment on doit régler le véhicule pour une course ici et sur des pistes similaires – courtes, serrées et sans bol en virage », a-t-il affirmé.

Prochaine épreuve à Bristol

La prochaine épreuve de Raphaël Lessard se déroulera le 6 avril prochain à Bristol au Tennessee. Ce sera une course en série K&N Pro East.