Trois athlètes du Club Excellence snowboard cross du Mont-Orignal dans l’Ouest canadien

Le 22 et 23 mars dernier, le Club Excellence snowboard cross du Mont-Orignal a envoyé trois de ses athlètes en Colombie-Britannique. Les courses de Niveau FIS se déroulaient à la station de ski Big White.

Les conditions du parcours de course étaient difficiles, car la neige était en sel et la météo affichait plus de 15 degrés Celsius. Plusieurs chutes ont eu lieu dans les virages à cause des conditions de la neige. Notons que Tristan Bell d’Aylmer a réussi à récolter une médaille de bronze.

Championnats provinciaux de la Colombie-Britannique

Arianne Gallant, 13 ans de Saint-Lambert-de-Lauzon a décroché deux médailles d’argent dans la catégorie U15.

Marc-Antoine Poulin, 13 ans de Lac-Etchemin a récolté une 4e place ainsi qu’une médaille d’argent. L’une de ses fixations a failli se décrocher de sa planche alors qu’il était bien en avant de ses adversaires.

Les deux athlètes participeront aux championnats canadiens le 30 mars prochain. Plusieurs autres de leurs coéquipiers viendront les rejoindre à la station de ski Big White pour l’évènement.