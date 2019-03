Marie-Élaine Bougie et Émeryck Vachon se qualifient pour les Championnats canadiens

Plus de trente nageuses et nageurs du Club de natation régional de Beauce (CNRB) participaient, lors de la fin de semaine du 23 et 24 mars derniers, à diverses compétitions se déroulant à Sainte-Foy. Plusieurs de ceux-ci sont parvenus à s’illustrer.

Championnats AAA provincial

Marie-Élaine Bougie et Émeryck Vachon se sont notamment démarqués lors des Championnats provinciaux AAA qui se tenaient au Peps de l’Université Laval.

Ceux-ci ont notamment obtenu leurs standards nationaux. Ces résultats ont permis aux deux nageurs de se qualifier pour les Championnats canadiens d’hiver, qui auront lieu à la mi-avril. Il s’agissait d’une performance exceptionnelle, puisque les deux athlètes évoluent avec un club modeste, qui ne dispose pas d’installations réglementaires.

Compétitions à la piscine Sylvie-Bernier

Dans le cadre de l’Invitation NSH et de la Quatrième rencontre régionale, c’est une trentaine de membres du CNRB qui se mesuraient aux nageurs des neuf autres clubs de Québec et de Chaudière-Appalaches. La compétition se tenait à la piscine Sylvie-Bernier.

Trois athlètes ont réussi à particulièrement bien performé. Samuelle Thériault a récolté une médaille d’or et deux d’argent. Quant à Émy Blanchette et Philippe Lacasse, ceux-ci ont obtenu chacun une médaille d’argent et une médaille de bronze.

Toujours à la piscine Sylvie-Bernier, au niveau régional, d’autres nageurs ont récolté plusieurs médailles. Joannie Thibault a mis la main sur trois médailles d’or, alors que Vauhn Parker Ocloo a gagné une médaille d’or et deux d’argent.