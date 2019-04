Les Lynx M12 majeur et les Lynx M15 majeur atteignent le quart de finale

Les Lynx M15 débutaient les séries éliminatoires du côté de Saint-Pierre-les-Becquets les 29, 30 et 31 mars, alors que l’équipe M12 était en bonne position lors du tournoi à la ronde au collège Clarétain de Victoriaville durant la même fin de semaine.

M15

Lors de ce tournoi à la ronde auquel participait les Lynx, ceux-ci ont affronté le Graal du Collège Clarétain, les Gladiateurs de l’école Georges-Vanier, l’Arsenal de l’Académie Saint-Louis et le Vert et Or du Séminaire Saint-Joseph. Au cours de cette fin de semaine productive, l’équipe a marqué un total de 25 buts et n’en a alloué que 5 en 4 parties.

Les Lynx, qui ont fait preuve de discipline et qui ont joué en équipe, ont remporté leur premier match du tournoi à la ronde au compte de 5-1 face au Graal.

Lors du match suivant, malgré le fait qu’ils ont manqué d’opportunisme, la formation de l’école Jésus-Marie a réussi à dominer les Gladiateurs. Celle-ci a donc remporté malgré tout la partie au compte de 4-0.

Alors qu’ils devaient se mesurer à l’Arsenal, les Lynx s’attendaient à une forte opposition. L’équipe a réussi à prendre une rapide avance de 4-0 sur leurs adversaires et en faisant preuve d’opportunisme, cette fois. Ils ont réussi à remporter le match avec un gain de 7-2.

Les Lynx souhaitaient revenir à la maison avec une fiche impeccable, eux qui étaient assurés de se qualifier pour le quart de final. Cet objectif a été atteint, puisque ceux-ci ont terminé la ronde préliminaire en obtenant une fiche parfaite de 4 victoires et aucune défaite en défaisant le Vert et Or par la marque de 9-2. L’équipe des Lynx a su démontrer de l’énergie sur la glace.

La formation disputera le match de quart de finale, vendredi le 5 avril, alors que les joueurs se mesureront aux Montagnards du collège Saint-Hilaire. Le match aura lieu à Pierrefonds. Si les Lynx M15 gagnent cette partie, ils seraient en action au même endroit le samedi 6 avril pour jouer en demi-finale.

M12

Alors que l’équipe de Philippe Audet prenait part au tournoi à la ronde du collège Clarétain de Victoriaville, celle-ci devait se mesurer à plusieurs formations. Le M12 y a donc affronté les Cougars de l’école des Sources, le Graal du collège Clarétain, les Broncos de l’école la Découverte et le Sélect de l’école Paul-Hubert.

Comme l’avaient fait les Lynx M15, le M12 affrontait le Graal à leur première partie du tournoi à la ronde. Le match a connu la même conclusion, les Lynx ayant remporté une victoire de 5-1.

Lors du 2e match contre les Cougars, ce fut toute une partie qui a été disputée. Un total de 10 buts qui a favorisé les Cougars, qui gagne le match par le pointage de 6-4.

Quant à la confrontation des Lynx avec les Broncos, l’équipe a obtenu une victoire de 9-2 face à leurs rivaux. La troupe de Philippe Audet était partout sur la glace.

Alors que la formation M12 jouait une deuxième partie dans la journée de dimanche, l’équipe a dû se rendre jusqu’en fusillade pour repartir avec une victoire de 3-2 sur le Sélect.

Les Lynx M12 ont terminé avec une fiche de trois victoires et d’une défaite, l’équipe se classant ainsi pour le quart de finale qui se tiendra également à Pierrefonds. Ils rencontreront à nouveau le Graal de Clarétain, dimanche le 7 avril en matinée. Une victoire des Lynx leur permettrait de disputer le match de demi-finale prévu la même journée en après-midi.