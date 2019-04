Un record d'inscriptions pour le Festival de curling de St-Honoré

Du 28 mars au 7 avril, le Club de Curling Beauce-Sartigan tenait sa 5e édition du Festival de curling à St-Honoré.

À lire également:

Le festival de curling de St-Honoré ouvre ses portes aux équipes extérieures

Festival de curling de St-Honoré : Un record de participation au volet corporatif

Ce sont 38 équipes qui ont participé à l’édition 2019 du festival pendant les 2 semaines de l’événement. Il s’agit d’un record d’inscriptions pour l’événement qui n’avait jamais eu plus de 32 inscriptions.

Volet compétitif

Le Club de Beauce-Sartigan a gagné dimanche passé, la Coupe DFA/CarrierBégin pour cette première édition de l’OPEN Beauce-Sartigan qui était ouverte aux meilleures équipes de club.

En finale, « La Famille Rouillard » a défait « Team Daigle » du Club de Curling Etchemin par la marque de 6-2. C’est un premier titre pour l’équipe beauceronne dans un tournoi compétitif. Elle avait déjà participé à des tournois à Thetford Mines, Québec, Sherbrooke et Rivière-du-Loup lors des deux dernières saisons. L’équipe gagnante est composée du père et de ses fils, Faramir, Norah et Justin. Les trois joueurs sont âgés respectivement de 14,16 et 18 ans.

Volet amical

En parallèle, 14 autres équipes participaient au volet amical. L’équipe Groupe Nadeau construction, du capitaine Gary Mulrey fut championne de la classe « A ». Dans les catégories « B » et « C », l’équipe du capitaine Guy Blais et celle du capitaine Charles Gaudet sont devenues championnes.