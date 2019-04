Les Dragons cadets et juvéniles de la PSG se qualifient pour les Championnats provinciaux

Les équipes de hockey cadet et juvénile de division 2 provinciale du RSEQ de la polyvalente St-Georges ont réussi à atteindre les finales de section et à se qualifier ainsi pour les Championnats provinciaux, qui auront lieu à la fin avril.

Les Dragons cadets, ayant terminé au 5e rang de la section Est lors de la saison régulière, ont démontré une progression constante depuis la fin janvier.



Ils ont d’abord éliminé le Bleu et Or de la polyvalente Arvida en 3 matchs en allant remporter le dernier match à Jonquière dans un match chaudement disputé. En demi-finale, les Dragons ont balayé les détenteurs de la 2e position, l’Académie les Estacades de Trois-Rivières, avec des victoires de 3-2 en prolongation et de 7-4.



En finale, les Beaucerons affronteront l’école Samuel-de-Champlain de Québec, détenteur de la 1re position, qui sont demeurés invaincus en saison régulière.

Dragons juvéniles

Les Dragons juvéniles avaient, quant à eux, terminé au 2e rang de la section Est en saison régulière. Ils ont disposé du Royal de Cardinal-Roy en 2 matchs lors de la 1re ronde.



En demi-finale, ils ont dû travailler dur face aux Montagnards de la polyvalente de Thetford. Après avoir perdu le 1er match au compte de 3-2, ils ont remporté les deux matchs suivants par les marques de 2-1 et de 3-0.



En finale, les représentants de la PSG auront également fort à faire en affrontant le Bleu et Or d’Arvida qui étaient restés invaincus en saison régulière.

Championnats provinciaux

Les Championnats provinciaux de hockey division 2 du RSEQ se dérouleront du 26 au 28 avril à Loretteville pour les Dragons cadets et au Pavillon de la jeunesse de Québec pour les juvéniles. Les huit meilleures équipes de la province des deux catégories s’y disputeront les grands honneurs.