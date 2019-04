8e édition du Tournoi de hockey féminin de Saint-Georges

Dans le cadre d’une conférence de presse qui se tenait au Centre sportif Lacroix-Dutil, l’organisation du Tournoi de hockey féminin de Saint-Georges présentait hier la tenue de sa 8e édition. Le tournoi aura lieu du 26 au 28 avril prochains. Celui-ci se déroulera à deux endroits, soit sur les deux glaces du Centre sportif Lacroix-Dutil et sur celle de l’aréna de Beauceville.



Cette 8e édition regroupera au total 48 équipes, soit quatre de plus que l’an dernier. Les équipes participantes seront divisées en cinq classes : A, B, C, Participation et Invitation.



Chaque club jouera un minimum de trois rencontres, qui seront d’une durée de 50 minutes chacune. Tout au long du tournoi, 89 parties seront disputées au total. Des bourses d’un montant de 7100 $ seront aussi décernées dans diverses catégories.



Présidence d’honneur



Cette année, ce sera Marie-Philip Poulin, capitaine des Canadiennes de Montréal et vedette d’Équipe Canada, qui agira à titre de présidente d’honneur de l’événement. Celle-ci sera d’ailleurs présente le samedi 27 avril en après-midi. Il y aura notamment séance d’autographes et les fans auront également la possibilité de discuter avec elle.



Une nouveauté qui s’ajoute



La population beauceronne sera en mesure de découvrir la dernière nouveauté qui s’est ajoutée, cette année, lors de cette fin de semaine : le hockey sur luge.



Le tournoi permet ainsi non seulement de faire la promotion du hockey féminin, mais de présenter cette discipline sous toutes ses formes.



Les membres de la formation féminine canadienne disputeront donc un match à 3 contre 3 sur la glace Manac, le 27 avril à 19 h 30. Elles auront la possibilité de démontrer leurs habiletés pour ce sport qui demande beaucoup d’agilité.





« C’est complexe, c’est plaisant, c’est tellement époustouflant de voir ces athlètes-là. On voulait faire connaître cet aspect-là aussi », a indiqué Lili Poulin, responsable notamment des événements spéciaux.

Il y aura une séance d’initiation, qui précédera la rencontre, pour les gens qui sont intéressés à essayer ce sport. Cette séance se déroulera de 18 h 45 à 19 h 30 et les gens sont invités à se présenter de 45 minutes à une heure d’avance. Le nombre de luges disponibles étant limité, ceux-ci doivent réserver leur place.



Un tournoi qui gagne en calibre et en popularité



Comme l’indiquait Véronique Bernier, qui s’occupe notamment de marketing, de publicité et des commanditaires pour le tournoi, l’instauration de la classe A Open a contribué tout d’abord à élever le calibre de la compétition. L'événement a amené la participation de joueuses de haut niveau, qui ont fait les Olympiques ou sont de niveau universitaire, comme Sarah Vaillancourt ou encore Rosalie Bégin-Cyr, qui est native de Saint-Georges.

Le calibre dans chacune des classes est aussi supérieur à celui de d'autres tournois, comme celui de Baie-Saint-Paul, selon Madame Bernier. L'événement devient également de plus en plus compétitif, d'année en année.

Cela a également contribué à raviver l’intérêt de la population envers l’événement. Elle a mentionné que les familles des équipes locales viennent aussi encourager les joueuses, dans les différentes classes comme le C, la classe Participation ou dans l’Invitation. Au fil des années, ces gens reviennent au tournoi.

« Depuis quelques années, on voit un vendredi soir où des matchs de A sont disputés un en arrière de l’autre. Et puis, on voit les gradins qui sont remplis. De plus en plus, on voit que la population attendent le tournoi », a-t-elle aussi souligné.

Le maire Claude Morin a, quant à lui, affirmé être très heureux que la Ville de Saint-Georges reçoive encore une fois l'événement.

Le plus important tournoi de hockey féminin au Québec et au Canada accueillera au total 575 hockeyeuses provenant de partout en province, que ce soit Saguenay, Montréal, Québec, en passant par l’Ontario, le Nouveau-Brunswick et même les Îles-de-la-Madeleine.