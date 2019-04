Le Garaga pee-wee B1 consacré champion de la Coupe Ledor 2019

Les régionaux du pee-wee B se sont déroulés lors des deux dernières fins de semaine à Sainte-Marie et à Beauceville. Le Garaga pee-wee B1 était parvenu à se tailler une place à ce tournoi. Ils ont d’ailleurs très bien fait, eux qui ont été consacrés grands champions de la Coupe Ledor 2019.



Lors du samedi 13 avril, l’équipe a obtenu la victoire face aux Commandeurs 1 de Lévis, par la marque de 6-1.



Le lendemain, alors qu’ils affrontaient l’équipe des Appalaches 1, le Garaga a une fois de plus remporté la partie, cette fois, au compte de 4-1. Lors d’un deuxième affrontement dans la journée, l’équipe a fait subir un revers de 3-0 au Garaga 2.



Vers la grande finale



Lors de la demi-finale du lundi 22 avril, le Garaga a également connu la victoire face aux Aigles de CBIO. Les joueurs ont ainsi remporté le match 5-0.



En grande finale, l’équipe beauceronne s’est mesurée au Phénix de CBIO, pour l’emporter 6-3 contre leurs rivaux. Les joueurs ont ainsi décroché le titre de champions régionaux de leur catégorie.



Une équipe de caractère et performante



Le Garaga pee-wee B1 a démontré beaucoup de caractère et a su performer tout au long de l’année. Leur plus grande force a probablement été de travailler en équipe. Tous les joueurs ont apporté leur contribution, ce qui a permis à l’équipe de connaître du succès.



Le travail des entraîneurs n’est également pas étranger à cette réussite. Hugo Fortier, Jean-François Maheux, Dave Larochelle, Jean-François Cayer et Jimmy Bélanger ont permis à leur équipe de mettre la main sur la bannière de champions. Ceux-ci peuvent être fiers de l’évolution des joueurs.

L’équipe du Garaga a fini la saison avec une fiche de 44 victoires, 2 nulles et 4 défaites.