Une journée de canot-kayak sur la rivière Chaudière en mai prochain

Les services de loisirs de Saint-Martin et de Saint-Gédéon s’associent, pour une troisième année, afin d’organiser une journée d’aventure en canot-kayak sur la rivière Chaudière. L’activité aura lieu le 11 mai prochain.

Le départ et la location des embarcations se feront dans le stationnement de l’aréna Marcel-Dutil de Saint-Gédéon et la fin de la descente se situera à la passerelle de Saint-Martin, côté ouest.



Des guides expérimentés assureront la surveillance de l’activité et les participants âgés de 12 à 18 ans devront être accompagnés d’un adulte.

La première descente d’une longueur d’environ 7 km (descente initiation) s’effectuera en avant-midi. La seconde descente aura lieu en après-midi et s’adresse à un public à la recherche d’aventure. D’une distance de 12 km, cette seconde descente comprendra un défi de drapeaux intégrés.

Traditionnelle Corvée Chaudière



Cette année, l’activité se joint à la traditionnelle Corvée Chaudière, organisée par le Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC), activité de nettoyage des berges de la Chaudière par une descente en canot et kayak de celle-ci. La Corvée Chaudière aura lieu simultanément avec la descente initiation.

L’objectif de la journée est de mieux faire connaître le canot-kayak et toutes les beautés que la rivière Chaudière peut offrir aux Beaucerons.