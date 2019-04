Le Cégep Beauce-Appalaches aura son équipe de hockey junior AAA

Lors d’une conférence de presse, le Cégep Beauce-Appalaches a annoncé la création d’une équipe de hockey masculine junior AAA qui débutera dès l’automne 2020. Les Condors évolueront au sein de la Ligue de Hockey Junior AAA du Québec (LHJAAAQ). L’établissement comptera 11 équipes sportives de compétition.

Elle sera composée de 24 joueurs-étudiants qui seront supervisés autant au niveau sportif que scolaire.

« En mettant en place le Hockey AAA, cela vise à être présent dans notre communauté et à offrir un sport compétitif, qui peut être inspirant pour nos jeunes », explique le président du C.A. du Cégep , Pierre-Luc Rodrigue

Encadrement sportif

Au calendrier sont prévues 48 parties en saison régulière de septembre à février en plus de 40 parties hors-concours. Le Centre sportif Lacroix-Dutil sera le lieu des pratiques et des parties locales. Les étudiants-athlètes pourront s’entraîner au gymnase et à la nouvelle salle d’entraînement qui sera inaugurée en hiver 2020 du Cégep. Leur santé physique sera suivie par la salle de physiothérapie.

Encadrement pédagogique

Le Cégep et la LHJAAAQ ont à cœur la réussite scolaire. L’établissement d’enseignement s’assurera que le conseiller à la vie étudiante suivra régulièrement chacun des athlètes. Ils auront accès à des services d’aide à la réussite d’aide pédagogique individuelle et au programme de tutorat. Les horaires seront personnalisés pour s’assurer du temps d’études et la pratique sportive.

Bourses

Un étudiant qui sera recommandé par Alliance Sport-Études pourra bénéficier du programme de bourse. Des bourses de mobilité pour les étudiants provenant de l’extérieur de la région sont également accessibles.

« On croit au développement intégral de la personne. Pour être un bon étudiant, on a la prétention qu’il faut aussi se réaliser autrement. Certains de nos étudiants se réalisent dans le sport et plus particulièrement au hockey » , ajoute la directrice des études, Lison Chabot.

Entraîneur-chef

Dans la prochaine année, le Cégep sera en période de recrutement pour un entraîneur qui sera à temps plein. Il aura également son propre bureau pour faire plus facilement les suivis sportif et académique des étudiants-athlètes.

Le Commissaire de la Ligue de Hockey Junior AAA du Québec était très heureux de cette annonce désirant développer la ligue partout au Québec. Jusqu’à présent elle est composée de 13 équipes qui sont composées à 87% d’étudiants et le taux de réussite académique est de 84 % qui est au-dessus de la moyenne provinciale.

Plus d’informations

Les étudiants et futurs étudiants qui désirent avoir plus d’informations peuvent consulter le site internet du Cégep Beauce-Appalaches.