Quatre athlètes des Lynx au Championnat provincial en badminton

Quatre athlètes des Lynx de l’École Jésus-Marie de Beauceville représentaient le RSEQ Québec-Chaudière-Appalaches (RSEQ-QCA) à la finale provinciale de Badminton pour les athlètes des écoles secondaires du Réseau du Sport Étudiant du Québec. La compétition se déroulait le 27 et 28 avril dernier à l’École Armand St-Onge d’AMQUI.

14 régions et plus de 300 athlètes, champions de leur région, étaient présents.

Tristan Chouinard et Mélodie Morin

En cadet double mixte, Tristan Chouinard et Mélodie Morin ont terminé 2e de leur section et ont accédé au quart de final grâce à une fiche de 5 victoires et une défaite en ronde préliminaire.

Ils ont joué devant près de 500 personnes. Malheureusement ils n’ont pu atteindre la demi-finale. Il est important de noter que les athlètes Chouinard-Morin disposent d’une seule pratique de 90 minutes par semaine alors que les athlètes pratiquent deux, trois et même quatre fois plus qu’eux, et ce de façon hebdomadaire.

Le duo a terminé dans le top 8 des meilleures équipes du Québec dans la catégorie cadette en Double mixte parmi les 14 régions représentées. Leur performance a permis à la région de terminer au 2e rang de la catégorie cadette.

Québec Chaudière-Appalaches

Le RSEQ Québec Chaudière-Appalaches a terminé le championnat avec une médaille d’or, deux médailles d’argent et deux médailles de bronze, toutes catégories confondues. La région a terminé en 3e position sur 14 régions présentes.

Lydia Morin et Cascendra Poulin

Lydia Morin et Cascendra Poulin formaient une équipe de double féminin dans la catégorie juvénile. Malgré une fiche de 1 victoire et 5 défaites, Poulin et Morin ont représenté leur région dans la catégorie juvénile même si elles étaient d’âge cadette